США «ударили» по ядерному щиту РФ: как ответит Москва и о чем сенатор Рогозин предупредил Вашингтон

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Киев ударил по объекту системы ракетного предупреждения на Кубани, а украинские СМИ минувшим вечером распространили информацию об атаке БПЛА на РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае. О том, идет ли речь об одном и том же объекте, какое значение он имеет и как с ЧП связан Вашингтон читайте в материале «Радио 1».
Что известно об ударе по РЛС «Воронеж»
Украинские военные блогеры минувшим вечером опубликовали информацию о том, что в результате удара ВСУ повреждения получили антенны РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае. По данным из открытых источников известно, что стратегическая радиолокационная станция «Воронеж-ДМ», находящаяся в Армавире, имеет два компонента, первый из которых контролирует юго-западное направление в секторе от северного побережья Африки до Южной Европы, второй — смотрит на юг в сторону Турции и Ближнего Востока. РЛС способна отслеживать движение 500 целей на удалении до 6000 км, а также просвечивать космос на 8000 км.
Кто стоит за ударом по объекту системы ракетного предупреждения
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ ударили по системе ракетного предупреждения на Кубани. Об этом он написал в своем телегра-канале. Он назвал этот объект ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами.
Рогозин не привел подробности о характере повреждений, однако поделился размышлениями о том, кто может стоять за преступлением. По его словам, «заказчиком грандиозного преступления» были США.
«Вашингтону придётся ответить по-полной… мы стоим не то, что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнётся необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», — написал сенатор.
Он также выразил сомнения в том, что Киев мог осуществить подобного рода атаку самостоятельно, учитывая, что куратором всех действий Украины выступают США.
Ответит ли Россия на удар по ядерному щиту
«Повреждение РЛС „Воронеж“ — это вызов со стороны Штатов и Лондона. Пришла пора ронять их БПЛА над Черным морем. Как? Спросите у хуситов», — так военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал удар Киева по РЛС.Авторы телеграм-канала «Ватфор» связали атаку РЛС с проводимыми РФ ядерными учениями. Они предполагают, что таким образом Запад отреагировал на организованные тренировки. В публикации портала также говорится, что подобного рода атаки подпадает под российскую ядерную доктрину, что позволяет нанести ответный удар.
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