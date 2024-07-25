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Обвинения Федерального бюро расследования (ФБР) США о якобы попытках российской стороны повлиять на ход и результаты выборов призваны отвлечь внимание американцев от обострения внутренних противоречий в политике США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Накануне глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что российские власти якобы хотят оказать влияние и всеми возможными способами вмешаться в демократию и избирательный процесс в США.
Антонов подчеркнул, что заявления Рэя – это очередная попытка перевалить проблемы с больной головы на здоровую. Таким образом власти хотят отвлечь внимание рядовых граждан от собственных промахов и внутренних противоречий в США, которые сильно обострились в последнее время.
В заключение посол отметил, что Россия всегда уважала и будет уважать выбор американцев.
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Антонов подчеркнул, что заявления Рэя – это очередная попытка перевалить проблемы с больной головы на здоровую. Таким образом власти хотят отвлечь внимание рядовых граждан от собственных промахов и внутренних противоречий в США, которые сильно обострились в последнее время.
В заключение посол отметил, что Россия всегда уважала и будет уважать выбор американцев.
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Анастасия Чинкова