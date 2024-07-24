Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Сальдо: отказ Байдена от участия в выборах не означает остановку поддержки Киева

Сальдо: отказ Байдена от участия в выборах не означает остановку поддержки Киева

24 июля 2024, 06:18
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не означает прекращение финансовой поддержки Украины. Об этом в беседе с ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что политический процесс внутри Соединённых Штатов никак не связан с их внешнеполитической деятельностью по оказанию помощи Киеву.

В настоящее время сложно сказать, что будет с финансовой помощью Украине после выборов. Однако Россия в противостоянии с Западом должна рассчитывать исключительно на свою силу, отметил Сальдо.



Выборы президента состоятся в США 5 ноября. В прошедшее воскресенье действующий глава государства Байден принял решение о выходе из президентской гонки. Вместо него кандидатом стала вице-президент Камала Харрис. Её оппонентом является экс-президент США от Демократической партии Дональд Трамп.

Читайте также:

Трамп заявил, что Харрис разрушит США в случае победы на выборах

Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки

Топорнин: передача Байденом полномочий по помощи Украине — сигнал для ЕС
#сша
#украина
#помощь
#владимир сальдо
#россия
Япония заявила протест России из-за введённых санкций
Япония заявила протест России из-за санкций, назвав их абсолютно неприемлемыми
24 июля 2024, 06:05

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Япония заявила протест России из-за введения «абсолютно неприемлемых» санкций против японских граждан. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
Он подчеркнул, что такие меры значительно ограничивают законную деятельность японских компаний.

Также Хаяси напомнил, что Россия ранее назвала эти санкции ответом на меры, принятые Японией. Однако, уточнил Хаяси, введённые Токио ограничения против Москвы вызваны конфликтом на Украине.

Кроме того, генсек кабмина заявил, что Япония продолжить принимать меры для защиты своих компаний в России.

Политик добавил, что в среду, 24 июля, правительство страны направило протест России в связи с введёнными ограничениями.

Читайте также:

Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Курил

МИД Японии: Токио обеспокоен развитием отношений России и КНДР

Британия, Италия и Япония проектируют новый боевой истребитель шестого поколения
#япония
#россия
#санкции
#протесты
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил, что Харрис разрушит США в случае победы на выборах
24 июля 2024, 05:29

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис в случае победы на президентских выборах разрушит Соединённые Штаты. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что её идеи недопустимы. В случае их реализации окажутся снова открытыми границы страны, что приведёт к полному разрушению Штатов.

Также Трамп пожелал провести следующие дебаты на телеканале Fox News, а не на ABC. Экс-лидер обвинил телекомпанию в предвзятости.

Ранее экс-прокурор Минюста США Рональд Зиверт заявил, что Харрис ненадёжный кандидат на пост президента, поскольку она гонится за политическими трендами.

Напомним, что Харрис была назначена кандидатом на пост главы государства в воскресенье после выхода из президентской гонки Джо Байдена.

Читайте также:

Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки

В США призвали не критиковать Харрис из-за расы и пола

Лидеры демократов в Конгрессе решили поддержать Харрис
#дональд трамп
#камала харрис
#сша
#выборы
#кандидаты
#президент
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США призвали не критиковать Харрис из-за расы и пола
Палата представителей США призвала не критиковать Харрис из-за расы и пола
24 июля 2024, 05:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Лидеры Республиканской партии в палате представителей США призвали законодателей сосредоточиться на критике деятельности вице-президента Камалы Харрис, а не на её расе и поле. Об этом сообщает газета Politico.
В частности, спикер палаты представителей Майк Джонсон в беседе с изданием подчеркнул, что в первую очередь речь должна идти о личности политика.

Ранее в воскресенье президент страны Джо Байден принял решение покинуть президентскую гонку. Он продолжит исполнять свои обязанности до истечения их срока. В этот же день Республиканская партия выдвинула нового кандидата на пост главы государства. Им стала вице-президент Камала Харрис, которую Байден поддержал в качестве кандидата.

Читайте также:

Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки

Лидеры демократов в Конгрессе решили поддержать Харрис

Политолог Журавлев усомнился в шансах Харрис стать президентом США
#сша
#конгресс сша
#камала харрис
#кандидаты
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антонов: США не планируют говорить с Россией о возвращении дипсобственности
24 июля 2024, 04:12

Фото: iStock/donfiore

США полностью остановили диалог о возвращении российской дипломатической собственности, заявил посол России в стране Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что российская сторона продолжает рассматривать вопрос о возвращении своей дипсобствнности после враждебного шага Вашингтона. Однако американские власти не намерены поднимать эту тему.

Антонов отметил, что Россия никогда не смирится с таким положением и будет продолжать требовать возвращения принадлежащего ей имущества.

Напомним, что в 2017 году в рамках санкций против России были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне, которые находятся в собственности РФ. Также закрыто отделение торгового представительства в Нью-Йорке, располагающееся в арендуемом Россией здании.

Такой шаг властей в Кремле назвали враждебным и потребовали немедленного возвращения имущества.

Читайте также:

Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина недостойны и бьют по престижу США

Посол Антонов прокомментировал планы США по размещению оружия в ФРГ

Антонов: выделение Киеву помощи США приведет лишь к новым жертвам
#сша
#россия
#имущество
#недвижимость
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина открыла новый фронт против России
Le Point: Киев пытается расстроить планы России в Африке
24 июля 2024, 03:57

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские власти пытаются расстроить планы России в Африке путём развития дипломатических отношений со странами региона. Об этом сообщает французский журнал Le Point.
Отмечается, что в последнее время Украина активизировалась в Африке, проводя переговоры, открывая новые посольства и пытаясь развивать дипотношения.

Автор материала подчеркнул, что многие африканские страны выступили с поддержкой России после начала спецоперации на Украине.

Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров в беседе с изданием пожаловался, что Киев разочарован рядом стран, которых раньше считал союзниками. Также он назвал немыслимым тот факт, что многие государства отказались от осуждения действий России.

Читайте также:

Обозреватель Мхланга заявил об осознании Африкой значения России

Песков : Конго является перспективной для РФ страной

Россия поставила в ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи
#украина
#россия
#африка
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ сочли несостоятельными попытки Запада подать дело Курмашевой как «преследование»
Захарова: попытки Запада назвать дело Курмашевой «преследованием» несостоятельны
24 июля 2024, 02:25

Фото: iStock/sakhorn38

На Западе дело Алсу Курмашевой пытаются представить как «преследование журналистки». Однако такие попытки совершенно несостоятельны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Она отметила, что заявления о преследовании не соответствуют действительности, поскольку Курмашева не была аккредитовала при МИД России как иностранный корреспондент и не работала на российские СМИ.

Также Захарова указала на то, что дело Курмашевой рассматривается исключительно в рамках Уголовного кодекса. Поводом для этого стал серьёзный приговор, вынесенный Верховным судом Татарстана.

Напомним, что Курмашеву обвиняют в передаче заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Журналистка является гражданкой США, американская администрация настаивает на её освобождении.

Читайте также:

Журналистку Курмашеву осудили на 6,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию

США запросили консульский доступ к арестованной журналистке Курмашевой

Суд приговорил американского журналиста Гершковича к 16 годам колонии
#мария захарова
#мид рф
#россия
#уголовное дело
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польша выдвинула Украине ультиматум по принятию в Евросоюз
Косиняк-Камыш: Украину нельзя принимать в Евросоюз до решения вопроса Волыни
24 июля 2024, 02:00

Фото: iStock/Berezko

Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока Варшава и Киев полностью не урегулируют тему Волынской резни. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что сейчас Польша старается поддерживать Украину настолько, насколько это возможно. Однако между странами ещё есть ряд нерешённых исторических вопросов.

С начала 1943 года националисты из Украины убивали и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминационным событием стала так называемая Волынская резня 11 июля 1943 года. В этот день националисты одновременно атаковали около 150 польских деревень. Историки называют эту трагедию геноцидом и этнической чисткой.

Сейм Польши в 2016 году объявил 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида. Такое решение не понравилось Верховной раде, которая заявила, что это поставило под угрозу политическое и дипломатическое сотрудничество стран.

Читайте также:

В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией

В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной

В Польше назвали главную угрозу для западных истребителей F-16 на Украине
#украина
#польша
#евросоюз
#политика
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Победившие на выборах левые выдвинули кандидата на пост премьера Франции
Во Франции победившие на выборах левые выдвинули Люси Кастец на пост премьера
24 июля 2024, 01:46

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Блок левых партий «Новый народный фронт», одержавший победу на выборах в парламент Франции, выдвинул кандидата на пост премьер-министра. Об этом говорится в опубликованном документе.
Президенту Эммануэлю Макрону представили предложение о назначении на пост премьер-министра Люси Кастец.

Такое решение было принято по итогам затяжных переговоров, которые были усложнены разногласиями между партиями. Кандидата согласовывали более двух недель.

Ранее сообщалось, что глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о планах по выдвижению законопроекта об отмене резонансной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Читайте также:

Во Франции отменят резонансную пенсионную реформу Макрона

Макрон не принял отставки премьер-министра Атталя

МВД Франции назвало победителя парламентских выборов
#франция
#парламент
#премьер-министр
#выборы
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заявили, что уход Верховной рады на каникулы ударит по Зеленскому
«Страна»: уход Верховной рады на каникулы ударит по Зеленскому
24 июля 2024, 00:58

Фото: iStock/Multipedia

Уход Верховной рады в месячный отпуск может политически ударить по президенту Украины Владимиру Зеленскому, поэтому он может его отменить. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что перерыв связан с обсуждением дальнейшей работы Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра. Инициатива об отпуске принадлежит руководству фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

При этом, по словам парламентского источника издания, такое решение может не понравиться Зеленскому, по которому такие каникулы могут ударить имиджево и политически. В связи с этим, от фракции могут в любой момент потребовать пересмотра решения.

Верховная рада ушла в отпуск во вторник. Формальной причиной стало блокирование трибуны группой депутатов, требовавших рассмотрения во втором чтении законопроекта о фактическом запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.

В повестке дня не было каких-либо кадровых перестановок в правительстве. Однако СМИ активно обсуждают вероятную отставку Шмыгаля и ряда министров.

Читайте также:

На Украине вновь обсуждают вопрос о запрете Украинской православной церкви

Зеленский хочет внести в Раду законопроект о продлении военного положения

Порошенко резко осудил украинские власти за бездействие в период энергокризиса
#украина
#владимир зеленский
#верховная рада
#каникулы
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф