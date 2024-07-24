Сальдо: отказ Байдена от участия в выборах не означает остановку поддержки Киева

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Решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не означает прекращение финансовой поддержки Украины. Об этом в беседе с ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что политический процесс внутри Соединённых Штатов никак не связан с их внешнеполитической деятельностью по оказанию помощи Киеву.
В настоящее время сложно сказать, что будет с финансовой помощью Украине после выборов. Однако Россия в противостоянии с Западом должна рассчитывать исключительно на свою силу, отметил Сальдо.
Выборы президента состоятся в США 5 ноября. В прошедшее воскресенье действующий глава государства Байден принял решение о выходе из президентской гонки. Вместо него кандидатом стала вице-президент Камала Харрис. Её оппонентом является экс-президент США от Демократической партии Дональд Трамп.
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В настоящее время сложно сказать, что будет с финансовой помощью Украине после выборов. Однако Россия в противостоянии с Западом должна рассчитывать исключительно на свою силу, отметил Сальдо.
Выборы президента состоятся в США 5 ноября. В прошедшее воскресенье действующий глава государства Байден принял решение о выходе из президентской гонки. Вместо него кандидатом стала вице-президент Камала Харрис. Её оппонентом является экс-президент США от Демократической партии Дональд Трамп.
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Анастасия Чинкова