Байдена заставили выйти из предвыборной гонки «недемократическим путём», заявил Трамп

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что руководство Демократической партии заставило нынешнего главу государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки «недемократическим путём». Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине.
По его словам, Байдену выдвинули ультиматум: либо он самостоятельно уходит, либо его отстраняют по 25-ой поправке к Конституции. Согласно ей, определяется порядок установления временной недееспособности президента, а его пост занимает вице-президент.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Изначально за пост главы государства боролись два кандидата – Трамп и Байден. Однако после выхода второго из президентской гонки, его заменила вице-президент США Камала Харрис.
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Анастасия Чинкова