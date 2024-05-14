Антонов рассказал о последствиях запрета на импорт урана из России

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Запрет Соединенных Штатов на импорт урана из РФ ведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Администрация продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения», — приводит слова дипломата пресс-служба российского диппредставительства.Антонов отметил, что не обладая достаточным количеством национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб собственной экономике. Как считает посол, финансовые потери для Америки будут «куда больше, чем для России».
Он также отметил, что «местным стратегам главное» — навредить Российской Федерации.
Дипломат добавил, что российская экономика готова к любым вызовам, поставить отечественные компании на колени не получится.
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Алина Юрчак