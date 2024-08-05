Антонов: РФ несколько раз обсуждала поставку оружия недружественным США странам

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона на консультациях с США несколько раз затрагивала вопрос о возможных поставках недружественным Вашингтону государствам оружия из РФ. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.
«Обращу ваше внимание, проходило это в средствах массовой информации. Крайне негативно здесь восприняты были слова Владимира Владимировича Путина о том, что мы рассмотрим тоже возможность поставки недружественным американцам странам российского оружия. Если американцы это делают, почему не можем это сделать мы?», — пояснил Антонов.Дипломат добавил, что этот вопрос также обсуждался на различных консультациях, в том числе он поднимал его сам, говоря о двойных стандартах Соединенных Штатов, с которыми Россия согласиться явно не может.
«То есть давать оружие украинцам американское с тем, чтобы они убивали русских, — это нормально, а нам поставлять оружие недружественным американцам режимам — это путь к эскалации, к преднамеренному ухудшению российско-американских отношений. С такой логикой, с таким чтением ситуации мы, конечно же, согласиться не можем», — подчеркнул посол.Ранее посольство России в Лондоне сообщило, что решение властей Великобритании об оказании военной помощи Украине приведёт лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению страны, а речь идет не об инвестициях в обеспечение безопасности в Европе, а, наоборот, к затягиванию конфликта на Украине и дальнейшему разрушению страны.
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