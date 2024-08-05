Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО

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Большинство западных стран обеспокоены рисками эскалации конфликта из-за Украины. Об этом заявил экс-представитель НАТО в Москве Джон Лоу в интервью изданию Newsweek.
По его словам, Запад боится этого больше, чем долгосрочных последствий поражения Украины.
Лоу выразил мнение о том, что страны Запада ещё могут поддерживать Киев, однако они не имеют чёткой стратегии о завершению конфликта. Более того, в 2022 году Запад не смог предоставить Киеву необходимое вооружение.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны боятся сбивать российские ракеты над украинской территорией из-за страха перед ответом Москвы.
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Лоу выразил мнение о том, что страны Запада ещё могут поддерживать Киев, однако они не имеют чёткой стратегии о завершению конфликта. Более того, в 2022 году Запад не смог предоставить Киеву необходимое вооружение.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны боятся сбивать российские ракеты над украинской территорией из-за страха перед ответом Москвы.
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Анастасия Чинкова