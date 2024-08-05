В России озвучили условия участия в саммите по Украине

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Россия примет участие в саммите по Украине только в том случае, если будет чётко озвучена повестка конференции. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона не располагает данными о готовящемся мероприятии, которые бы её устраивали.
По словам Чепы, может повториться судьба первого неудачного саммита, на котором не удалось решить ни один из вопросов повестки. Сейчас может быть такая же ситуация, поскольку отсутствует чёткая повестка мероприятия и его нормальная организация.
Также депутат указал на то, что на данный момент подготовка к конференции носит исключительно декларативный характер, что вновь говорит о неготовности Киева к реальному урегулированию конфликта.
На таких условиях заключить договор не получится, но в адрес России не поступает ни одного адекватного предложения, зато видны поставки истребителей F-16 и продолжающиеся обстрелы российских городов.
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По словам Чепы, может повториться судьба первого неудачного саммита, на котором не удалось решить ни один из вопросов повестки. Сейчас может быть такая же ситуация, поскольку отсутствует чёткая повестка мероприятия и его нормальная организация.
Также депутат указал на то, что на данный момент подготовка к конференции носит исключительно декларативный характер, что вновь говорит о неготовности Киева к реальному урегулированию конфликта.
На таких условиях заключить договор не получится, но в адрес России не поступает ни одного адекватного предложения, зато видны поставки истребителей F-16 и продолжающиеся обстрелы российских городов.
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Анастасия Чинкова