Антонов: США не хотят учитывать интересы России в диалоге по контролю над вооружениями

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями нет прогресса, поскольку США отказываются учитывать интересы России как ядерной державы.
«Никакого просвета в конце тоннеля нет и не предвидится из-за упертого нежелания администрации США вести разговор на равных», — отметил Антонов в интервью журналистам.Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не принимают во внимание ключевые интересы России, в частности, расширение НАТО на Восток, что, по его словам, стало одной из причин украинского кризиса и угроз для безопасности РФ.
Антонов также отметил, что США продолжают искать для себя выгодные сценарии после завершения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году, несмотря на продолжающуюся гибридную войну против России.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Россия и США сохранят двусторонние отношения, несмотря на текущие политические разногласия.
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Елена Перлова