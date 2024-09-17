Эстонского профессора лишили почетного статуса за участие в ПМЭФ

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Сенат Таллиннского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса эмерит-профессора после его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
По данным ERR, руководство университета посчитало сотрудничество Мюллерсона с российской стороной неприемлемым. Ректор Тыну Вийк отметил, что университет уважает академическую свободу и не наказывает за политические взгляды, однако решения университета должны соблюдаться.
Напомним, ВВС Латвии подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, движущегося со стороны границы с Белоруссией, который оказался стаей птиц. Об этом сообщили в пресс-службе латвийской армии.
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«Профессор Мюллерсон проигнорировал решение университета о сотрудничестве с российскими вузами», — заявил Вийк.
Напомним, ВВС Латвии подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, движущегося со стороны границы с Белоруссией, который оказался стаей птиц. Об этом сообщили в пресс-службе латвийской армии.
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Елена Перлова