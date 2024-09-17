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Эстонского профессора лишили почетного статуса за участие в ПМЭФ

Вуз в Таллине лишил профессора Мюллерсона почетного статуса из-за участия в ПМЭФ
17 сентября 2024, 23:58
Фото: istock/master1305

Фото: istock/master1305

Сенат Таллиннского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса эмерит-профессора после его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
По данным ERR, руководство университета посчитало сотрудничество Мюллерсона с российской стороной неприемлемым. Ректор Тыну Вийк отметил, что университет уважает академическую свободу и не наказывает за политические взгляды, однако решения университета должны соблюдаться.

«Профессор Мюллерсон проигнорировал решение университета о сотрудничестве с российскими вузами», — заявил Вийк.


Напомним, ВВС Латвии подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, движущегося со стороны границы с Белоруссией, который оказался стаей птиц. Об этом сообщили в пресс-службе латвийской армии.

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#университет
#ректор
#эстония
#пмэф
Антонов сделал заявление о будущем отношений США и России — чего ждать дальше
Антонов уверен, что США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения
17 сентября 2024, 23:36

Фото: istock/vchal

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Россия и США сохранят двусторонние отношения, несмотря на текущие политические разногласия.
«Да. Я в этом твердо убежден», — заявил Антонов в интервью РИА Новости, комментируя возможность поддержания взаимодействия между двумя странами.
Посол отметил, что американские власти также заинтересованы в сохранении дипломатических связей и продолжают взаимодействовать с Россией.

«Они работают с нами, и я считаю, что мы сможем найти пути для сохранения контактов», — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине из-за нависшей угрозы ядерной войны. Об этом они написали в газете The Hill. По их словам, пришло время для прекращения украинского конфликта. Сама статья в газете называется «Ведите переговоры с Москвой, чтобы закончить войну на Украине и предотвратить ядерную катастрофу».

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#переговоры
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Иран сделал важное заявление об отношениях с Россией
Президент Ирана Пезешкиан: отношения с Россией будут постоянно развиваться
17 сентября 2024, 21:41

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отношения Тегераны и Москвы будут постоянно и непрерывно развиваться. С такими словами он выступил на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. По его мнению, таким образом обеим странам удастся уменьшить санкционное давление Запада.
«Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе <…> 14-е правительство будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений между двумя странами», — отметил Пезешкиан.
Он также добавил, что надеется на плодотворную работу с Россией и в рамках БРИКС и ШОС.

Ранее, 6 сентября, американский телеканал CNN заявил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне боевых действий на Украине. Однако вскоре Тегеран опроверг эту информацию, объявив, что не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине.

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Грузия может пересмотреть отношение к США в случае ввода новых санкций
17 сентября 2024, 21:38

Фото: iStock/Denis Kabanov

Власти Грузии могут значительно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если будет принято очередное решение, подобное введённым ранее санкциям. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с послом США в Грузии Робин Данниган.
Он подчеркнул, что введением санкций американские власти приблизились к критической точке. В случае принятия ещё одного аналогичного решения, Грузия будет вынуждена существенно пересмотреть свою позицию по грузино-американским отношениям.

Также Кобахидзе выразил обеспокоенность решением Штатов ввести новые санкционные ограничения в отношении граждан Грузии. По его словам, данный шаг направлен на улучшение шансов грузинской оппозиции перед выборами, однако он полностью контрпродуктивен. В частности, санкции против силовиков не напугают правящую партию и не помогут оппозиции.

Накануне Госдеп США решил ввести санкции в отношении главы департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили, его заместителя и двух «лидеров экстремисткой группировки», которые якобы причастны к нарушению прав человека.

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#сша
#санкции
#отношения
#политика
#предупреждение
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Столтенберг убеждён, что удары ВСУ вглубь России не станут переходом красной линии
Столтенберг: разрешение ВСУ бить вглубь России не станет переходом красной линии
17 сентября 2024, 21:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Снятие запрета на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России не станет переходом красной черты, ведущей к эскалации. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газета Times.
В материале говорится, что он отверг предупреждение президента России Владимира Птуина о том, что использование ВСУ дальнобойных ракет станет пересечением красной линии, после чего Россия окажется в боевых действиях с НАТО.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Путин уже много раз говорил о красных линиях, но не шёл на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт.

Глава альянса добавил, что поддерживает Великобританию и Францию, которые предоставили Киеву возможность на применение поставленных ими дальнобойных ракет. При этом он убеждён, что их использование ВСУ не втянет НАТО в конфликт с Россией.

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#россия
#вооружение
#ракетный удар
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Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи залётов БПЛА
Лукашенко: Минск договорился с Москвой и Киевом не освещать залёты БПЛА в СМИ
17 сентября 2024, 21:15

Фото: iStock/Naypong

Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы беспилотниками. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
Он отметил, что Минску удалось по каналам связи договориться с Киевом о том, что в СМИ не будут озвучиваться факты залёта как российских, так и украинских беспилотников на территорию Белоруссии.

Лукашенко объяснил принятие такого решения особенностями управления беспилотниками, новизной этого типа вооружений для России и Украины, а также работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также глава государства добавил, что на территорию Белоруссии залетел дрон. Он упал прямо в центре страны, в районе Бобруйска. Это был украинский дрон, однако с российской стороны тоже бывают случайные прилёты.

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#россия
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#граница
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Лукашенко раскрыл, с чего может начаться третья мировая война
Лукашенко: нападение на Белоруссию начнёт третью мировую войну
17 сентября 2024, 21:03

Фото: Сайт Кремля

Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» в честь Дня народного единства.
Он предупредил всех противников и соперников Белоруссии, что в случае нападения на страну вспыхнет третья мировая война.

Глава государства отметил, что ни украинцам, ни россиянам, ни американцам, желающим отсидеться за океаном, не следует совершать нападение на Белоруссию. Страна находится на перекрёстке всех путей, подчеркнул Лукашенко, она является географическим центром Европы, и многие вооружённые конфликты проходили через её земли.

Президент добавил, что сделает всё, чтобы на территории Белоруссии больше не было войны. При этом в арсенале армии имеется все для того, чтобы враги задумались, прежде чем двинуться в направлении страны.

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#александр лукашенко
#война
#опасность
#предупреждение
#нападение
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Союзники Киева нашли оптимальный момент для начала переговоров
Bloomberg: союзники Киева хотят начать переговоры после выборов президента США
17 сентября 2024, 20:51

Фото: iStock/Kagenmi

Союзники Украины считают самым подходящим моментом для достижения договорённостей по украинскому конфликту период между выборами президента США и его инаугурацией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что некоторые союзники Киева начали активно обсуждать исход конфликта. Они подходят к этому вопросу намного серьёзнее, чем раньше.

Часть союзников убеждена, что период между американскими президентскими выборами в ноябре и его инаугурацией в январе может стать самым оптимальным для заключения мирного договора между Россией и Украиной при содействии администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

При этом Зеленский в рамках так называемого плана «победы» Украины, который он собирается представить Байдену, будет требовать членства украины в Евросоюзе и НАТО, заключения соглашений по безопасности и продолжение передачи Киеву передовых видов вооружения. В Вашингтоне убеждены, что по итогу этот план получится максималистским и абстрактным.

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#украина
#россия
#переговоры
#политика
#конфликт
#выборы
#сша
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МВД хочет добиться возможности командировать сотрудников к Интерполу
МВД хочет начать командировать сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола
17 сентября 2024, 20:40

Фото: iStock/Dzurag

МВД России подготовило проект указа, которым предлагает разрешить прикомандирование сотрудников ведомства к Генеральному секретариату Интерпола. Соответствующий документ представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что прикомандирование будет производиться на условиях, действующих в Интерполе. Такое решение, сообщают в ведомстве, положительно скажется на имидже России.

Также документом предусматривается, что порядок осуществления прикомандирования сотрудников МВД к Интерполу, особенности обеспечения их денежным довольствием и особенности прохождения ими службы будут установлены президентом.

Кроме того, в обязанности правительства России будет входить обеспечения расходов на прикомандирование сотрудников.

Планируется, что указ вступит в силу спустя три месяца после официального опубликования.

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#мвд
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#сотрудники
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Лукашенко: западные спецслужбы видят Белоруссию как возможное место эскалации
17 сентября 2024, 20:00

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы видят республику как возможное место для эскалации. С такими словами он выступил на патриотическом форуме «Если мы едины» ко Дню народного единства.
«Западные спецслужбы говорят о Белоруссии как возможном месте эскалации», — пояснил белорусский лидер.
По его словам, США дали задание для Украины атаковать белорусскую инфраструктуру на юге страны, если сложатся обстоятельства.
«Причина — российские беспилотники летают рядом с территорией Беларуси», — добавил он.
Ранее Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра», однако вместе с тем перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений он назвал закрытие погранпереходов.

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