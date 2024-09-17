Антонов сделал заявление о будущем отношений США и России — чего ждать дальше

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Россия и США сохранят двусторонние отношения, несмотря на текущие политические разногласия.
«Да. Я в этом твердо убежден», — заявил Антонов в интервью РИА Новости, комментируя возможность поддержания взаимодействия между двумя странами.Посол отметил, что американские власти также заинтересованы в сохранении дипломатических связей и продолжают взаимодействовать с Россией.
«Они работают с нами, и я считаю, что мы сможем найти пути для сохранения контактов», — добавил Антонов.
Ранее сообщалось, что сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине из-за нависшей угрозы ядерной войны. Об этом они написали в газете The Hill. По их словам, пришло время для прекращения украинского конфликта. Сама статья в газете называется «Ведите переговоры с Москвой, чтобы закончить войну на Украине и предотвратить ядерную катастрофу».
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Елена Перлова