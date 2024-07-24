Антонов: США не планируют говорить с Россией о возвращении дипсобственности

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США полностью остановили диалог о возвращении российской дипломатической собственности, заявил посол России в стране Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что российская сторона продолжает рассматривать вопрос о возвращении своей дипсобствнности после враждебного шага Вашингтона. Однако американские власти не намерены поднимать эту тему.
Антонов отметил, что Россия никогда не смирится с таким положением и будет продолжать требовать возвращения принадлежащего ей имущества.
Напомним, что в 2017 году в рамках санкций против России были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне, которые находятся в собственности РФ. Также закрыто отделение торгового представительства в Нью-Йорке, располагающееся в арендуемом Россией здании.
Такой шаг властей в Кремле назвали враждебным и потребовали немедленного возвращения имущества.
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Антонов отметил, что Россия никогда не смирится с таким положением и будет продолжать требовать возвращения принадлежащего ей имущества.
Напомним, что в 2017 году в рамках санкций против России были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне, которые находятся в собственности РФ. Также закрыто отделение торгового представительства в Нью-Йорке, располагающееся в арендуемом Россией здании.
Такой шаг властей в Кремле назвали враждебным и потребовали немедленного возвращения имущества.
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Анастасия Чинкова