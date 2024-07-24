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Антонов: США не планируют говорить с Россией о возвращении дипсобственности

24 июля 2024, 04:12
Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

США полностью остановили диалог о возвращении российской дипломатической собственности, заявил посол России в стране Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что российская сторона продолжает рассматривать вопрос о возвращении своей дипсобствнности после враждебного шага Вашингтона. Однако американские власти не намерены поднимать эту тему.

Антонов отметил, что Россия никогда не смирится с таким положением и будет продолжать требовать возвращения принадлежащего ей имущества.



Напомним, что в 2017 году в рамках санкций против России были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне, которые находятся в собственности РФ. Также закрыто отделение торгового представительства в Нью-Йорке, располагающееся в арендуемом Россией здании.

Такой шаг властей в Кремле назвали враждебным и потребовали немедленного возвращения имущества.

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#сша
#россия
#имущество
#недвижимость
#политика
Украина открыла новый фронт против России
Le Point: Киев пытается расстроить планы России в Африке
24 июля 2024, 03:57

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские власти пытаются расстроить планы России в Африке путём развития дипломатических отношений со странами региона. Об этом сообщает французский журнал Le Point.
Отмечается, что в последнее время Украина активизировалась в Африке, проводя переговоры, открывая новые посольства и пытаясь развивать дипотношения.

Автор материала подчеркнул, что многие африканские страны выступили с поддержкой России после начала спецоперации на Украине.

Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров в беседе с изданием пожаловался, что Киев разочарован рядом стран, которых раньше считал союзниками. Также он назвал немыслимым тот факт, что многие государства отказались от осуждения действий России.

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#украина
#россия
#африка
#сотрудничество
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В РФ сочли несостоятельными попытки Запада подать дело Курмашевой как «преследование»
Захарова: попытки Запада назвать дело Курмашевой «преследованием» несостоятельны
24 июля 2024, 02:25

Фото: iStock/sakhorn38

На Западе дело Алсу Курмашевой пытаются представить как «преследование журналистки». Однако такие попытки совершенно несостоятельны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Она отметила, что заявления о преследовании не соответствуют действительности, поскольку Курмашева не была аккредитовала при МИД России как иностранный корреспондент и не работала на российские СМИ.

Также Захарова указала на то, что дело Курмашевой рассматривается исключительно в рамках Уголовного кодекса. Поводом для этого стал серьёзный приговор, вынесенный Верховным судом Татарстана.

Напомним, что Курмашеву обвиняют в передаче заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Журналистка является гражданкой США, американская администрация настаивает на её освобождении.

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#мария захарова
#мид рф
#россия
#уголовное дело
#журналист
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Польша выдвинула Украине ультиматум по принятию в Евросоюз
Косиняк-Камыш: Украину нельзя принимать в Евросоюз до решения вопроса Волыни
24 июля 2024, 02:00

Фото: iStock/Berezko

Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока Варшава и Киев полностью не урегулируют тему Волынской резни. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что сейчас Польша старается поддерживать Украину настолько, насколько это возможно. Однако между странами ещё есть ряд нерешённых исторических вопросов.

С начала 1943 года националисты из Украины убивали и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминационным событием стала так называемая Волынская резня 11 июля 1943 года. В этот день националисты одновременно атаковали около 150 польских деревень. Историки называют эту трагедию геноцидом и этнической чисткой.

Сейм Польши в 2016 году объявил 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида. Такое решение не понравилось Верховной раде, которая заявила, что это поставило под угрозу политическое и дипломатическое сотрудничество стран.

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#украина
#польша
#евросоюз
#политика
#история
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Победившие на выборах левые выдвинули кандидата на пост премьера Франции
Во Франции победившие на выборах левые выдвинули Люси Кастец на пост премьера
24 июля 2024, 01:46

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Блок левых партий «Новый народный фронт», одержавший победу на выборах в парламент Франции, выдвинул кандидата на пост премьер-министра. Об этом говорится в опубликованном документе.
Президенту Эммануэлю Макрону представили предложение о назначении на пост премьер-министра Люси Кастец.

Такое решение было принято по итогам затяжных переговоров, которые были усложнены разногласиями между партиями. Кандидата согласовывали более двух недель.

Ранее сообщалось, что глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о планах по выдвижению законопроекта об отмене резонансной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

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#франция
#парламент
#премьер-министр
#выборы
#политика
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На Украине заявили, что уход Верховной рады на каникулы ударит по Зеленскому
«Страна»: уход Верховной рады на каникулы ударит по Зеленскому
24 июля 2024, 00:58

Фото: iStock/Multipedia

Уход Верховной рады в месячный отпуск может политически ударить по президенту Украины Владимиру Зеленскому, поэтому он может его отменить. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что перерыв связан с обсуждением дальнейшей работы Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра. Инициатива об отпуске принадлежит руководству фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

При этом, по словам парламентского источника издания, такое решение может не понравиться Зеленскому, по которому такие каникулы могут ударить имиджево и политически. В связи с этим, от фракции могут в любой момент потребовать пересмотра решения.

Верховная рада ушла в отпуск во вторник. Формальной причиной стало блокирование трибуны группой депутатов, требовавших рассмотрения во втором чтении законопроекта о фактическом запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.

В повестке дня не было каких-либо кадровых перестановок в правительстве. Однако СМИ активно обсуждают вероятную отставку Шмыгаля и ряда министров.

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#украина
#владимир зеленский
#верховная рада
#каникулы
#политика
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Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки
Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта
24 июля 2024, 00:46

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-президент США Камала Харрис опережает экс-президента страны Дональда Трампа на два процентных пункта после выхода главы государства Джо Байдена из президентской гонки. Таковы результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.
Отмечается, что Харрис поддержали 44% опрошенных, а Трампа – 42%.

Общенациональные опросы показывают, какого кандидата действительно поддерживают американцы. Однако на баланс сил в коллегии выборщиков США одновременно влияют несколько ключевых штатов.

В воскресенье, 21 июля, Байден принял решение о выходе из президентской гонки. Он останется на посту президента до истечения срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В этот же день было принято решение о том, что на пост президента от Демократической партии будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис.

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#камала харрис
#дональд трамп
#джозеф байден
#сша
#выборы
#президент
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Во Франции отменят резонансную пенсионную реформу Макрона
Ле Пен пообещала выдвинуть законопроект об отмене пенсионной реформы Макрона
24 июля 2024, 00:35

Фото: iStock/SimonLukas

Глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о планах по выдвижению законопроекта об отмене резонансной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
Отмечается, что законопроект будет выдвинут 31 октября в ходе первой «парламентской ниши» партии – заседании, на котором парламент рассматривает законопроекты определённой фракции.

Ранее о плане по отмене пенсионной реформы заявляла левая партия «Непокорившаяся Франция».

Напомним, что с января по июнь 2023 года по Франции прокатилась волна протестов. Граждане были недовольны принятием пенсионной реформы, поднявшей возраст выхода на пенсию до 64 лет.

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#франция
#пенсионеры
#политика
#законопроект
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В Европе назвали сроки начала конфликта между Россией и НАТО
Генерал Бройер: Россия будет готова напасть на страны НАТО через 5-8 лет
24 июля 2024, 00:23

Фото: iStock/CatEyePerspective

Россия будет готова к потенциальной войне с НАТО уже через пять-восемь лет. В настоящее время страна уже превосходит альянс в производстве танков, сообщил генеральный инспектор ВС ФРГ генерал Карстен Бройер в интервью газете Tagesspiegel.
По словам генерала, спустя несколько лет российская армия будет оснащена материалами и личным составом, позволяющим напасть на страны НАТО. Для Германии такая перспектива, указал Бройер, означает начало усиленной подготовки.

В настоящее время Россия уже превосходит страны Североатлантического альянса по наращиванию военной мощи, в частности, в производстве танков. Ежегодно российские оборонные предприятия изготавливают от 1000 до 1500 танков. Европейские государства имеют только половину от этого количества.

Москва неоднократно заявляла, что не создаёт угрозы для НАТО. Однако не оставит без ответа потенциально опасные действия, обращённые в её сторону.

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#россия
#нато
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В США предрекли большую войну с участием России на Ближнем Востоке
Forbes: Россию могут втянуть в неизбежную большую войну на Ближнем Востоке
24 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

На Ближнем Востоке вспыхнет серьёзный конфликт между Израилем, Иранов и ливанским движением «Хезболла», в который может быть вовлечена Россия. Об этом заявил главный редактор издания Forbes Стив Форбс.
По его словам, между сторона назревает большая война, которой избежать не удастся.

Этот конфликт, как пояснил Форбс, будет развиваться стремительно, и помимо США он вовлечёт в себя и Россию.

Единственным вопросом на данный момент является то, когда этот конфликт вспыхнет. Это может произойти в ближайшее время или позднее, подчеркнул журналист.

Горячей точкой может стать граница Израиля и Ливана, у которой расположились позиции «Хезболлы».

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#война
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