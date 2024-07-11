Посол Антонов прокомментировал планы США по размещению оружия в ФРГ

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Планы США по размещению с 2026 года на территории Германии нового дальнобойного огнестрельного оружия могут привести к неконтролируемой эскалации, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в заявлении, сообщает Telegram-канал посольства России в США.
«Американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений», – отметил дипломат.
По словам Антонова, президент России Владимир Путин давно и неоднократно подчеркивал необходимость активных усилий не только для снижения рисков, возникающих из-за недопонимания и разногласий в сфере ракетных вооружений, но и «для сокращения дефицита доверия».
10 июля стало известно, что Соединенные Штаты начнут размещать оружие дальнего радиуса действия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать европейским странам приверженность Вашингтона НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя Североатлантический альянс будет играть координирующую роль в военных закупках, он не может гарантировать долгосрочную поддержку Украине, но сделает ее более предсказуемой и стабильной.
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Александр Климов