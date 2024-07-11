Посол Антонов прокомментировал планы США по размещению оружия в ФРГ

Служба внешней разведки России (СВР) рассекретила полный текст доклада одного из сотрудников ведомства о подготовке к вводу французских войск на Украину в марте 2024 года. Соответствующий документ, подготовленный сотрудником СВР под псевдонимом Феликс, был опубликован в журнале «Разведчик».