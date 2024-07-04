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Новая военная помощь Соединенных Штатов Америки Украине приведет лишь к новым жертвам среди гражданских. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Администрация США объявила о выделении нового пакета помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов.
По словам Антонова, администрация питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Российской Федерацией. Все предложения российского президента о достижении мира отвергаются.
Антонов добавил, что американское руководство запуталось в своих же сетях интриг и санкций. По его словам, новые американские вооружения не снизят накал борьбы за освобождение Украины, а приведут лишь к «новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Президент России Владимир Путин заявлял, что для начала мирных переговоров по Украине республика должна признать свой внеблоковый и безъядерный статус, киевскому режиму необходимо вывести боевиков ВСУ с территорий новых регионов РФ.
При ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Антонова, администрация питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Российской Федерацией. Все предложения российского президента о достижении мира отвергаются.
«Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах», — пояснил он.
Антонов добавил, что американское руководство запуталось в своих же сетях интриг и санкций. По его словам, новые американские вооружения не снизят накал борьбы за освобождение Украины, а приведут лишь к «новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Президент России Владимир Путин заявлял, что для начала мирных переговоров по Украине республика должна признать свой внеблоковый и безъядерный статус, киевскому режиму необходимо вывести боевиков ВСУ с территорий новых регионов РФ.
При ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова