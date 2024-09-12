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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти Вашингтона довольны гибелью славян на обеих сторонах украинского конфликта. По его словам, в Белом доме осведомлены о происходящем на поле боя, но сохраняют удовлетворение от потерь, так как это способствует их интересам.
Антонов отметил, что американские политики стремятся сохранить существующую систему международных отношений, где доминирует Америка.
По словам посла, утверждения о якобы масштабных планах России по захвату мира являются абсурдными. Антонов также раскритиковал заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая, назвав их провокационными и псевдонаучными.
Ранее в интервью Антонов также затронул вопрос о поставках оружия Украине, отметив, что это только усугубляет конфликт и представляет собой «игру с огнем». Российские власти считают, что Запад, предоставляя Украине вооружение и обучая ее военные кадры, активно вовлечен в конфликт, что мешает поиску мирного решения.
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«Понятно, что на Украине и в России продолжаются боевые действия, но в Вашингтоне открыто заявляют о своем удовлетворении этими потерями, так как это помогает поддерживать старую мировую иерархию», — отметил он.
По словам посла, утверждения о якобы масштабных планах России по захвату мира являются абсурдными. Антонов также раскритиковал заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая, назвав их провокационными и псевдонаучными.
Ранее в интервью Антонов также затронул вопрос о поставках оружия Украине, отметив, что это только усугубляет конфликт и представляет собой «игру с огнем». Российские власти считают, что Запад, предоставляя Украине вооружение и обучая ее военные кадры, активно вовлечен в конфликт, что мешает поиску мирного решения.
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Елена Перлова