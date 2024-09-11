США требуют от Зеленского план ударов по РФ перед разрешением на использование ракет

США настаивают, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России перед тем, как Вашингтон снимет ограничения на использование дальнобойного западного оружия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно публикации, американская администрация стремится получить от Киева четкое понимание целей и планов атак. Эта информация необходима, чтобы принять решение о снятии запрета на применение Украиной оружия большей дальности, поставляемого США и их союзниками.
Источники агентства отмечают, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми пытались оказать давление на Зеленского, чтобы тот представил долгосрочный план на следующий год. Это позволит союзникам оценить дальнейшие шаги Украины в конфликте.
Ранее газета Financial Times сообщала о разногласиях внутри администрации президента США Джо Байдена по вопросу разрешения Киеву наносить удары вглубь российской территории.
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Источники агентства отмечают, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми пытались оказать давление на Зеленского, чтобы тот представил долгосрочный план на следующий год. Это позволит союзникам оценить дальнейшие шаги Украины в конфликте.
Ранее газета Financial Times сообщала о разногласиях внутри администрации президента США Джо Байдена по вопросу разрешения Киеву наносить удары вглубь российской территории.
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Елена Перлова