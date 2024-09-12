В России пригрозили НАТО ударами в ответ на атаку ВСУ

Фото: istock/bpawesome
Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что России необходимо наносить удары по странам Запада в случае атак Украины по российской территории.
«Если дрон снова ударит по Кремлю, почему бы не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — отметил Караганов, подчеркнув, что ответные действия не должны быть ядерными. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».Эксперт также подчеркнул, что в случае применения Вооруженными силами Украины дальнобойных западных ракет, следует нанести удары по объектам НАТО, которые поддерживают Киев.
Эти заявления прозвучали на фоне сообщений The Guardian о том, что Великобритания разрешит Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России.
Ранее сообщалось, что разрешение для Украины бить по территории России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow обернется для США и Великобритании полномасштабной войной. Об этом сообщил в соцсети X глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
Читайте также:
США требуют от Зеленского план ударов по РФ перед разрешением на использование ракет
ВСУ назвали глупым «русского с автоматом», который отпустил мирных жителей Украинска
Киев готовится к массированным атакам российских городов: Британия снимет все ограничения
Елена Перлова