Антонов: военная поддержка Украины затягивает США и весь Запад в пропасть

В Московской области произошло покушение на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Инцидент случился 10 октября на веранде его дома в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Известно, что в 2000-х годах политик работал в Чечне, при этом глава республики Рамзан Кадыров называл его преступником. Что известно о покушении и личности Алихаджиева расскажет «Радио 1».