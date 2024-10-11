Антонов: военная поддержка Украины затягивает США и весь Запад в пропасть

Фото: Посольство РФ в США
Военная поддержка Украины затягивает США и все страны Запада в пропасть, заявил бывший посол России в Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналом Newsweek. По его словам, мир стоит на грани ядерной катастрофы.
«Проект «Украина» только все дальше затягивает американских политиков в пропасть, выбраться из которой становится все труднее», — отметил дипломат.Антонов добавил, что в США уже изучают возможные сценарии начала ядерной войны, но полагают, что она затронет лишь Восточную Европу, что, по его мнению, большая ошибка.
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