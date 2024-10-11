Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Антонов: военная поддержка Украины затягивает США и весь Запад в пропасть

Антонов: военная поддержка Украины затягивает США и весь Запад в пропасть

11 октября 2024, 16:32
Фото: Посольство РФ в США

Фото: Посольство РФ в США

Военная поддержка Украины затягивает США и все страны Запада в пропасть, заявил бывший посол России в Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналом Newsweek. По его словам, мир стоит на грани ядерной катастрофы.


«Проект «Украина» только все дальше затягивает американских политиков в пропасть, выбраться из которой становится все труднее», — отметил дипломат.
Антонов добавил, что в США уже изучают возможные сценарии начала ядерной войны, но полагают, что она затронет лишь Восточную Европу, что, по его мнению, большая ошибка.

Читайте также:

Польша и Прибалтика задумались о наступлении на Санкт-Петербург

В Германии рассказали о нежелании Путина общаться с Шольцем

КНДР приведет в полную готовность наступательные средства рядом с Южной Кореей
#сша
#проект
#украина
#польша
#дипломат
#антонов
Польша и Прибалтика задумались о наступлении на Санкт-Петербург
Bild: Польша и Прибалтика задумались об атаке на Петербург при конфликте с РФ
11 октября 2024, 16:30

Фото: iStock/SergeyVButorin

Военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с РФ. Об этом информирует Bild.
По словам советника президента Литвы по нацбезопасности Кястутиса Будриса, после завершения спецоперации на Украине Россия может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Он выразил мнение, что российскую сторону поддержит Белоруссия.

Начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак предупредил, что при подобном развитии событий последует незамедлительный ответ. Он также призвал европейские страны «взять инициативу в свои руки».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Германии рассказали о нежелании Путина общаться с Шольцем

Названа истинная причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»

Глава МИД Венгрии назвал визиты в Россию суверенным правом страны
#россия
#мид
#белоруссия
#страны
#мнение
#прибалтика
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске вручили партбилеты новым членам «Единой России»
11 октября 2024, 16:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Вручение партийных билетов новым членам организации состоялось в общественной приёмной «Единой России» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе торжественного мероприятия исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов выразил уверенность, что чем больше людей будет присоединяться к партии, тем масштабнее станут проекты, которые они смогут реализовать», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году в Красногорске членами «Единой России» стали 150 человек, а ещё 200 присоединились в качестве сторонников партии.

Богдан Андриянов поздравил новых товарищей по партии и пожелал им крепкого здоровья и силы духа.

Читайте также:

Студент филиала Красногорского колледжа победил на всероссийском конкурсе

В Президентской академии 23 октября пройдёт карьерный форум

В Красногорске состоится концерт в честь Дня отца
#красногорск
#единая россия
#партия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДНР заочно рассмотрят дело гражданина Грузии, воевавшего за ВСУ в наемничестве
11 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/breakermaximus

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что суд в ДНР проведет заочное рассмотрение уголовного дела против гражданина Грузии, обвиняемого в наемничестве на стороне Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.
По данным следствия, с марта по апрель 2022 года Гиорги Киноиани участвовал в боевых действиях на стороне Украины в разных местах боевого соприкосновения в качестве наемника. За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное более чем 155 000 рублей.

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ», — отмечается в сообщении.

Киноиани был объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.

Жители приграничных районов Курской области продолжают делиться свидетельствами о жестокостях, совершенных украинскими военными против мирных граждан. О том, что происходило в регионе и зачем на самом деле наемники вступают в ВСУ читайте в нашем материале.

Читайте также:

Тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов

Россия нейтрализовала элитного солдата из Ирландии в зоне СВО

Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ
#суд
#дело
#уголовное дело
#розыск
#ук
#жители
#всу
#наемники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии рассказали о нежелании Путина общаться с Шольцем
Reuters: глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Путин не хочет говорить с Шольцем
11 октября 2024, 15:31

Фото: iStock/photosvit

Президент России Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по телефону. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, передает Reuters.
По ее словам, российский лидер якобы «отказывается идти на мир», а также ежедневно посылает очередной сигнал в поддержку войны и разрушений.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц готов переговорить по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 1 октября текущего года стало известно о намерении Шольца провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с Путиным. Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.

Читайте также:

Глава МИД Германии отвергла решение Шольца и поддержала поставки Taurus Украине

Экс-посол США раскрыл разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году

Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
#мид
#g20
#посол
#фрг
#мир
#поставки
#переговоры
#олаф владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Покушение на помощника депутата Госдумы: как он связан с Чечней и заказом на убийство Рамзана Кадырова
11 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Московской области произошло покушение на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Инцидент случился 10 октября на веранде его дома в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Известно, что в 2000-х годах политик работал в Чечне, при этом глава республики Рамзан Кадыров называл его преступником. Что известно о покушении и личности Алихаджиева расскажет «Радио 1».

Подробности покушения на Алихаджиева


Неизвестный мужчина выстрелил в Алихаджиева четыре раза, две пули попали в голову и поясницу. В момент атаки политик находился дома один. По информации телеграм-канала «112», после происшествия он смог позвонить своей супруге, которая уведомила родственников о случившемся. Когда на место прибыли медики, пострадавший передвигался самостоятельно и был в сознании.

Алихаджиева срочно госпитализировали, ему понадобилась операция. В настоящее время помощник депутата находится в реанимации.


Спланированное покушение


По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, покушение было заранее спланировано.


«Нападавший дождался, когда Алихаджиев останется дома один, проник на территорию и покинул поселок незамеченным после нападения», — сообщил собеседник агентства. Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, как криминалист осматривает дом Алихаджиева и извлекает пулю из стены.

Нападавшего разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.


Шерип Алихаджиев: что известно


Политик был близким соратником первого главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова во время второй чеченской кампании. Позже он возглавлял администрацию Шалинского района и некоторое время занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Чечни. Награжден Орденом Мужества.

По данным СМИ, сразу после гибели Ахмата Кадырова Алихаджиев уехал из Чечни в Ингушетию, а потом перебрался в Москву. В настоящее время известно, что Алихаджиев является помощником депутата Госдумы. Некоторые СМИ утверждают, что он работает с Владимиром Шамановым, однако сам депутат эту информацию не подтвердил.

В августе 2007 года Рамзан Кадыров назвал Шерипа Алихаджиева преступником.

«На сегодняшний день я точно знаю одного преступника из ЧР — это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В настоящее время он проходит по уголовному делу, но при этом занимает пост заместителя председателя правительства Ингушетии», — заявлял Кадыров.

Предыдущие покушения


Алихаджиев уже был объектом покушения: в феврале 2002 года, когда он был главой администрации Шалинского района, в его рабочем кабинете нашли самодельное взрывное устройство. Он тогда предположил, что за этой попыткой теракта стоят ваххабитские группировки.


Заказ на убийство Рамзана Кадырова

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания со своими соратниками-командирами и начальниками силового блока республики заявил, что знает о попытке заказать его убийство.

Кадыров не просто назвал тех, кого посчитал потенциальным обидчиком, но и объявил кровную месть. Но при особых обстоятельствах.
«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану», — заявил глава республики.

Самая острая часть заявления касается обвинений со стороны Кадырова в планировании его убийства:

«Есть свидетели, есть люди, у которых они (Барахоев, Сулейманов, Ризванов, как говорит Кадыров, — прим. ред.) заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство Рамзана Кадырова)», — заключил глава Чечни.

Читайте также:

Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию

Семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой в Мытищах

Азербайджанец расстрелял русскую экс-жену, которая подала на развод из-за избиений

#следственный комитет
#уголовное ук
#видео
#пострадавший
#сми
#мужчина
#происшествия
#депутат
#рамзан кадыров
#покушение
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КНДР приведет в полную готовность наступательные средства рядом с Южной Кореей
11 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/ffikretow

КНДР приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. Об этом информирует МИД КНДР.
Уточняется, что КНДР делает последнее предупреждение Южной Корее, а также требует прекратить полеты беспилотных летательных аппаратов.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Накануне сообщалось, что власти Северной Кореи планируют укрепить границу с Южной Кореей «прочными оборонительными сооружениями».

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках встречи с командованием вооружёнными силами страны приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и Соединенные Штаты, если эти государства выберут путь конфронтации и вызовут конфликт.

Читайте также:

Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Солдат из КНДР перебежал в Южную Корею
#предупреждение
#полеты
#кндр
#южная корея
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров и Блинкен создали напряженную интригу во время ужина в Лаосе
11 октября 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

На гала-ужине в честь 19-го Восточноазиатского саммита в Вьентьяне собрались высокопоставленные политики, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, генсека ООН Антониу Гутерриша, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом информирует «‎Комсомольская Правда».
Сообщается, что журналисты задавались вопросом, воспользуются ли глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен возможностью для разговора.

Отмечается, что за полчаса до начала ужина Лавров встретился со своим вьетнамским коллегой. В этот момент Блинкен уверенно направился в их сторону.

Однако, что произошло дальше, осталось неизвестным. Российский министр пришёл на ужин одним из последних, а Блинкен появился через тридцать секунд после него.

Весной прошлого года в Нью-Дели, в рамках того же формата (СМИД G20), ситуация была практически такой же. Однако тогда Блинкен предложил Лаврову встретиться в коридоре. Они общались «на ногах» около десяти минут. Хотя полноценные переговоры не состоялись, контакт всё же имел место.

Читайте также:

«Надо слушать»: Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Лавров заявил, что не заинтересован дискуссией на Западе о переговорах с Россией

Лавров двумя словами охарактеризовал планы Запада по России
#сша
#сергей лавров
#мид
#министр
#энтони блинкен
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-посол США раскрыл разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году
Экс-посол Тейлор: Путин в 2008 году заявил Бушу, что Украина не является страной
11 октября 2024, 13:10

Фото: iStock/sb2010

Президент РФ Владимир Путин в 2008 году на саммите Россия – НАТО в Бухаресте в личном разговоре с президентом США Джорджем Бушем-младшим якобы мог утверждать, что Украина не является «настоящей страной». Об этом написал в газете The New York Times бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.
По словам дипломата, в то время госсекретарь США Кондолиза Райс смогла добиться включения в коммюнике сообщения, которое подтверждало, что Украина в итоге вступит в Североатлантический альянс, но при этом сроки указаны не были.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не раз заявлял, что Украина — это ошибка 404. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что ключевой пункт «мирного плана» Зеленского, согласно которому Украина должна стать членом НАТО, будет роковым шагом для страны.

Читайте также:

Названа истинная причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»

Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка

В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС
#сша
#россия
#украина
#нато
#ес
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа истинная причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»
TNI: ВМС США следили за авианосцем «Адмирал Кузнецов», готовясь ему помочь
11 октября 2024, 12:26

Фото: РИА Новости/Александр Яковлев

В 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море из-за опасений, что корабль может затонуть. Об этом заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.
Согласно мнению обозревателя, американскому флоту приказали оказать помощь российским морякам, если авианосец начнет тонуть.

«Это было не потому, что американцы, как в славные дни холодной войны, боялись доблести российских военных. Наоборот, это было потому, что американцы были убеждены, что военный корабль может пойти ко дну в любой момент, — отметил Вайхерт.

Ранее сообщалось, что российский авианосец, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет оснащен современными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» взамен старых «Кортиков». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Авианосец «Адмирал Кузнецов», находившийся на ремонте, покинул док

Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка

Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании
#помощь
#корабль
#фото
#сша
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате