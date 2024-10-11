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КНДР приведет в полную готовность наступательные средства рядом с Южной Кореей

11 октября 2024, 14:41
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

КНДР приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. Об этом информирует МИД КНДР.
Уточняется, что КНДР делает последнее предупреждение Южной Корее, а также требует прекратить полеты беспилотных летательных аппаратов.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.



Накануне сообщалось, что власти Северной Кореи планируют укрепить границу с Южной Кореей «прочными оборонительными сооружениями».

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках встречи с командованием вооружёнными силами страны приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и Соединенные Штаты, если эти государства выберут путь конфронтации и вызовут конфликт.

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#дрон
В Германии рассказали о нежелании Путина общаться с Шольцем
Reuters: глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Путин не хочет говорить с Шольцем
11 октября 2024, 15:31

Фото: iStock/photosvit

Президент России Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по телефону. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, передает Reuters.
По ее словам, российский лидер якобы «отказывается идти на мир», а также ежедневно посылает очередной сигнал в поддержку войны и разрушений.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц готов переговорить по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 1 октября текущего года стало известно о намерении Шольца провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с Путиным. Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.

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Покушение на помощника депутата Госдумы: как он связан с Чечней и заказом на убийство Рамзана Кадырова
11 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Московской области произошло покушение на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Инцидент случился 10 октября на веранде его дома в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Известно, что в 2000-х годах политик работал в Чечне, при этом глава республики Рамзан Кадыров называл его преступником. Что известно о покушении и личности Алихаджиева расскажет «Радио 1».

Подробности покушения на Алихаджиева


Неизвестный мужчина выстрелил в Алихаджиева четыре раза, две пули попали в голову и поясницу. В момент атаки политик находился дома один. По информации телеграм-канала «112», после происшествия он смог позвонить своей супруге, которая уведомила родственников о случившемся. Когда на место прибыли медики, пострадавший передвигался самостоятельно и был в сознании.

Алихаджиева срочно госпитализировали, ему понадобилась операция. В настоящее время помощник депутата находится в реанимации.


Спланированное покушение


По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, покушение было заранее спланировано.


«Нападавший дождался, когда Алихаджиев останется дома один, проник на территорию и покинул поселок незамеченным после нападения», — сообщил собеседник агентства. Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, как криминалист осматривает дом Алихаджиева и извлекает пулю из стены.

Нападавшего разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.


Шерип Алихаджиев: что известно


Политик был близким соратником первого главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова во время второй чеченской кампании. Позже он возглавлял администрацию Шалинского района и некоторое время занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Чечни. Награжден Орденом Мужества.

По данным СМИ, сразу после гибели Ахмата Кадырова Алихаджиев уехал из Чечни в Ингушетию, а потом перебрался в Москву. В настоящее время известно, что Алихаджиев является помощником депутата Госдумы. Некоторые СМИ утверждают, что он работает с Владимиром Шамановым, однако сам депутат эту информацию не подтвердил.

В августе 2007 года Рамзан Кадыров назвал Шерипа Алихаджиева преступником.

«На сегодняшний день я точно знаю одного преступника из ЧР — это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В настоящее время он проходит по уголовному делу, но при этом занимает пост заместителя председателя правительства Ингушетии», — заявлял Кадыров.

Предыдущие покушения


Алихаджиев уже был объектом покушения: в феврале 2002 года, когда он был главой администрации Шалинского района, в его рабочем кабинете нашли самодельное взрывное устройство. Он тогда предположил, что за этой попыткой теракта стоят ваххабитские группировки.


Заказ на убийство Рамзана Кадырова

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания со своими соратниками-командирами и начальниками силового блока республики заявил, что знает о попытке заказать его убийство.

Кадыров не просто назвал тех, кого посчитал потенциальным обидчиком, но и объявил кровную месть. Но при особых обстоятельствах.
«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану», — заявил глава республики.

Самая острая часть заявления касается обвинений со стороны Кадырова в планировании его убийства:

«Есть свидетели, есть люди, у которых они (Барахоев, Сулейманов, Ризванов, как говорит Кадыров, — прим. ред.) заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство Рамзана Кадырова)», — заключил глава Чечни.

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Лавров и Блинкен создали напряженную интригу во время ужина в Лаосе
11 октября 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

На гала-ужине в честь 19-го Восточноазиатского саммита в Вьентьяне собрались высокопоставленные политики, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, генсека ООН Антониу Гутерриша, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом информирует «‎Комсомольская Правда».
Сообщается, что журналисты задавались вопросом, воспользуются ли глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен возможностью для разговора.

Отмечается, что за полчаса до начала ужина Лавров встретился со своим вьетнамским коллегой. В этот момент Блинкен уверенно направился в их сторону.

Однако, что произошло дальше, осталось неизвестным. Российский министр пришёл на ужин одним из последних, а Блинкен появился через тридцать секунд после него.

Весной прошлого года в Нью-Дели, в рамках того же формата (СМИД G20), ситуация была практически такой же. Однако тогда Блинкен предложил Лаврову встретиться в коридоре. Они общались «на ногах» около десяти минут. Хотя полноценные переговоры не состоялись, контакт всё же имел место.

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#сша
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#энтони блинкен
#переговоры
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Экс-посол США раскрыл разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году
Экс-посол Тейлор: Путин в 2008 году заявил Бушу, что Украина не является страной
11 октября 2024, 13:10

Фото: iStock/sb2010

Президент РФ Владимир Путин в 2008 году на саммите Россия – НАТО в Бухаресте в личном разговоре с президентом США Джорджем Бушем-младшим якобы мог утверждать, что Украина не является «настоящей страной». Об этом написал в газете The New York Times бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.
По словам дипломата, в то время госсекретарь США Кондолиза Райс смогла добиться включения в коммюнике сообщения, которое подтверждало, что Украина в итоге вступит в Североатлантический альянс, но при этом сроки указаны не были.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не раз заявлял, что Украина — это ошибка 404. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что ключевой пункт «мирного плана» Зеленского, согласно которому Украина должна стать членом НАТО, будет роковым шагом для страны.

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#россия
#украина
#нато
#ес
#путин
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Названа истинная причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»
TNI: ВМС США следили за авианосцем «Адмирал Кузнецов», готовясь ему помочь
11 октября 2024, 12:26

Фото: РИА Новости/Александр Яковлев

В 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море из-за опасений, что корабль может затонуть. Об этом заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.
Согласно мнению обозревателя, американскому флоту приказали оказать помощь российским морякам, если авианосец начнет тонуть.

«Это было не потому, что американцы, как в славные дни холодной войны, боялись доблести российских военных. Наоборот, это было потому, что американцы были убеждены, что военный корабль может пойти ко дну в любой момент, — отметил Вайхерт.

Ранее сообщалось, что российский авианосец, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет оснащен современными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» взамен старых «Кортиков». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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Журналист Боуз: Зеленский осознает, что у него быстро заканчиваются возможности
11 октября 2024, 12:23

Владимир Зеленский осознает стремительное сокращение собственных возможностей. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз.
«Зеленский понимает, что сокращение его возможностей происходит стремительно. Обычные европейцы устали от его войны и затягивания ее элитой ЕС. Американцы обращают свое внимание на Восток», — пишет Боуз в соцсети X.

Кроме того, по его словам, Зеленский и сам понимает, что власть закончится в случае проведения президентским выборов на Украине.

Ранее газета Washington Post писала, что Владимир Зеленский сейчас более открыт к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины. При этом издание отмечает, что Зеленский хочет завершить конфликт на условиях Украины, однако позиции страны значительно ослабли за последний год, так как армия России смогла получить преимущество на поле боя, особенно на востоке Донецкой области.

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#власть
#страны
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#ес
#владимир зеленский
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Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
Путин заявил, что формирование нового миропорядка необратимо
11 октября 2024, 12:10

Фото: сайт Кремля

Россия открыта к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время своего выступления на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.
Российский лидер отметил, что международные отношения вступили в эпоху фундаментальных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всего мира. Глава РФ подчеркнул, что данный процесс является естественным и носит необратимый характер.

По словам президента, Россия принимает участие в обсуждении связанных вопросов вместе со своими «друзьями, партнерами и единомышленниками» по международным организациям.

Напомним, форум посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Он проходит в Торгово-промышленной палате Туркмении.

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В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС
Глава Крымской миссии Смирнов: Украина может войти в ЕС в составе других стран
11 октября 2024, 11:49

Фото: iStock/alzay

Единственный способ, каким Украина может стать частью Евросоюза, — это войти в ЕС в составе других стран. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.
Таким образом депутат отреагировал на публикацию итальянского издания Corriere della Serа, в которой говорится, что Зеленский якобы согласен на прекращение огня в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона и возможность ускоренного вступления в ЕС.

«Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье — частью Венгрии», — отметил Смирнов.

Парламентарий заключил, что Европейский союз в скором времени перестанет существовать, из-за чего разговоры о вступлении Украины в объединение можно назвать бессмысленными.

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Глава МИД Венгрии назвал визиты в Россию суверенным правом страны
Глава МИД Венгрии Сийярто: визиты в Россию относятся к суверенному праву страны
11 октября 2024, 11:05

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Визиты венгерских политиков в Россию являются неотъемлемым правом Будапешта. Об этом на своей странице в соцсети написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся сейчас на Международном газовом форуме в Петербурге.
Государственный деятель резко отреагировал на вопрос журналиста немецкого телеканала ZDF о том, не является ли его приезд в РФ очередной провокацией в адрес Евросоюза. Сийярто отметил, что Венгрия требует вежливого и уважительного обращения к себе, поскольку участие министров в международных мероприятиях — это суверенное право государства.

Он добавил, что венгры не являются нацией «яволь» («так точно»). Никто не вправе указывать Венгрии, заключил Сийярто.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан ​заявил, что Венгрия гордится своей мирной стратегией и поддержанием диалога с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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