КНДР приведет в полную готовность наступательные средства рядом с Южной Кореей

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КНДР приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. Об этом информирует МИД КНДР.
Уточняется, что КНДР делает последнее предупреждение Южной Корее, а также требует прекратить полеты беспилотных летательных аппаратов.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Накануне сообщалось, что власти Северной Кореи планируют укрепить границу с Южной Кореей «прочными оборонительными сооружениями».
Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках встречи с командованием вооружёнными силами страны приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и Соединенные Штаты, если эти государства выберут путь конфронтации и вызовут конфликт.
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Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Накануне сообщалось, что власти Северной Кореи планируют укрепить границу с Южной Кореей «прочными оборонительными сооружениями».
Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках встречи с командованием вооружёнными силами страны приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и Соединенные Штаты, если эти государства выберут путь конфронтации и вызовут конфликт.
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Екатерина Коршунова