Антонов завершил работу в качестве посла России в США

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Анатолий Антонов завершил работу в качества посла России в США. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российском диппредставительстве в Вашингтоне.
Отмечается, что в субботу самолёт с Анатолием Антоновым на борту вылетит в Москву 22:00 по московскому времени.
Напомним, что Антонов в качестве посла прибыл в американскую столицу 31 августа 2017 года. До этого, с 2004 по 2011 год он был главой Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. После, с 2011 по 2016 год занимал должность замминистра обороны России. А в 2016 году был назначен замминистра иностранных дел РФ.
Подчеркнём, что Антонов руководил работой посольства России в США в сложнейший период в истории отношений между странами. Особенно последние ходы характеризуются как сильнейшее обострение сотрудничества, в частности, из-за санкционных ограничений в отношении России и оказания помощи Украине.
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Напомним, что Антонов в качестве посла прибыл в американскую столицу 31 августа 2017 года. До этого, с 2004 по 2011 год он был главой Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. После, с 2011 по 2016 год занимал должность замминистра обороны России. А в 2016 году был назначен замминистра иностранных дел РФ.
Подчеркнём, что Антонов руководил работой посольства России в США в сложнейший период в истории отношений между странами. Особенно последние ходы характеризуются как сильнейшее обострение сотрудничества, в частности, из-за санкционных ограничений в отношении России и оказания помощи Украине.
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Анастасия Чинкова