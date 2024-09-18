США и Британия готовятся к прямому конфликту с Россией: Антонов разоблачил стратегию НАТО

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страны НАТО под руководством США и Великобритании нацелены на прямое столкновение с Российской Федерацией. При этом, подчеркнул он, Москва не стремится к войне и готова к переговорам.
«Натовские государства во главе с американцами и британцами ведут линию на прямое столкновение с Российской Федерацией. Мы войны не хотим», — заявил
Антонов в интервью ТАСС.
Он отметил, что российские инициативы, предложенные президентом России в июне, предлагают конструктивное решение для урегулирования конфликта. Однако вместо конструктивного ответа, как утверждает Антонов, США приняли решение о дополнительной поставке оружия на поле боя.
Посол также напомнил, что Россия уже ранее предлагала решения через переговоры.
«Нельзя забывать заявления президента Владимира Путина в конце 2021 года и два проекта юридически обязывающих документов, которые обеспечивали бы нашу национальную безопасность», — отметил Антонов.
По его словам, цель США и их союзников не просто победить Россию, а сохранить мировой порядок, выгодный для стран НАТО.
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Елена Перлова