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США, поощряя Киев использовать американское оружие для ударов по российской территории, фактически прокладывают путь к ядерному конфликту, сказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Об этом дипломат заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Антонов подчеркнул, что действия Вашингтона по предоставлению Украине дальнобойных систем для атак вглубь России ведут к серьёзной эскалации конфликта.
Он также подчеркнул важность предотвращения ядерной войны, поскольку в таком конфликте не будет победителей, и необходимо сделать всё возможное, чтобы избежать катастрофы.
Ранее сообщалось, что сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы. По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности.
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«Это не просто эскалация, это дорога к ядерному конфликту», — отметил посол.
Он также подчеркнул важность предотвращения ядерной войны, поскольку в таком конфликте не будет победителей, и необходимо сделать всё возможное, чтобы избежать катастрофы.
Ранее сообщалось, что сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы. По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности.
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Елена Перлова