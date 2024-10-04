Послу России в Вашингтоне Антонову угрожают расправой в США

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Угрозы физической расправой регулярно поступают в адрес российских дипломатов в США и лично посла Анатолия Антонова. Об этом он сам сообщил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что по мере приближения к выборам президента США, которые состоятся 5 ноября, работать российским дипломатам в стране становится всё сложнее. В частности, в их адрес постоянно обращены агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами, а также угрозы о физической расправе.
Антонов указал на ужесточение ситуации в информационном поле в США, из-за чего страдают и российские журналисты в стране, поскольку против них вводятся новые ограничения.
В связи с этим вопросом, в отношении представителей СМИ действуют десятки тысяч санкций. Причём, пропагандистские обвинения зачастую снимаются, а вот санкции остаются в силе.
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Антонов указал на ужесточение ситуации в информационном поле в США, из-за чего страдают и российские журналисты в стране, поскольку против них вводятся новые ограничения.
В связи с этим вопросом, в отношении представителей СМИ действуют десятки тысяч санкций. Причём, пропагандистские обвинения зачастую снимаются, а вот санкции остаются в силе.
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Анастасия Чинкова