Антрополог Радченко объяснила российские мемы о покушении на Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ИОН Президентской академии Дарья Радченко объяснила создание мемов о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа россиянами иронией наших граждан и об американском истеблишменте, и об отдельных эпизодах из российской действительности.
«После покушения на Дональда Трампа мы наблюдаем очередной всплеск мемов. Они подсказывают, что некоторые российские пользователи соцмедиа относятся к случившемуся с оттенком недоверия, как к шоу, которое произошло с участием или с ведома главного героя, или к чему-то несерьёзному, демонстрируя недоверие к политической системе и СМИ», — пояснила в беседе с Газета.ру Радченко.
Ранее Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки выражало обеспокоенность возможностью актов мести за покушение на убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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