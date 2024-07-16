ФБР предупреждает о возможной «‎мести» за покушение на Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки обеспокоены возможностью актов мести за покушение на убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico.
«ФБР и министерство внутренней безопасности США сохраняют беспокойство по поводу возможности повторения произошедшего или актов возмездия после данного нападения», — отмечается в материале.
Лица, потенциально находящиеся в опасности, не указаны. Однако сообщается, что в первую очередь под угрозой находятся «связанные с выборами цели». Кроме этого, газета пишет, что «экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов».
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован. Мотивы его неизвестны.
Стали известны неожиданные детали покушения на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Трамп прокомментировал ликвидацию покушавшегося на него стрелка
В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство
Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа
Дарья Осипова