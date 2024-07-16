Байден: Фраза «в яблочко» по отношению к покушению на Трампа была ошибкой

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Президент США Джозеф Байден признал, что допустил ошибку в подборе выражений для публичного заявления после покушения на Дональда Трампа. Американский лидер употребил тогда термин «в яблочко».
Об этом он заявил в эфире телеканала NBC. При этом Байден также добавил, что приписываемых ему слов «под прицелом» он не произносил. Стоит отметить, что, комментируя покушение на кандидата в президенты, нынешний глава Белого дома, по традиции, допустил немало оговорок. Например, урну для голосования он назвал «урной для боя», а экс-президента Дональда Трампа, видимо, для краткости назвал «бывшим Трампом».
Ранее к удивлению многих Джозеф Байден заявил, что, по его мнению, он не проигрывает Трампу «ни дюйма» в президентской гонке, а их шансы одержать победу на выборах остаются равными.
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Александр Бойцов