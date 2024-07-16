Американский журналист Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что только кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс смогут не допустить ядерную войну. Об этом пишет РИА Новости.
«Предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джей-Ди Вэнсу», — отметил он на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его YouTube-канале.
По его мнению, все другие претенденты приведут к началу ядерной катастрофы.
Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины. По словам Карлсона, любой, кто препятствует этому, «поддерживает зло».
Такер Суонсон Макнир Карлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном».
Американский журналист Карлсон анонсировал интервью с президентом Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова