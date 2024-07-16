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Американский журналист Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе

Такер Карлсон: только Трамп и Вэнс смогут предотвратить ядерную войну
16 июля 2024, 14:50
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что только кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс смогут не допустить ядерную войну. Об этом пишет РИА Новости.
«Предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джей-Ди Вэнсу», — отметил он на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его YouTube-канале.

По его мнению, все другие претенденты приведут к началу ядерной катастрофы.



Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины. По словам Карлсона, любой, кто препятствует этому, «поддерживает зло».

Такер Суонсон Макнир Карлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном».

Американский журналист Карлсон анонсировал интервью с президентом Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#журналист
#интервью
Лукашенко рассказал о действиях военных на границе с Украиной
16 июля 2024, 14:42

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем урегулировании напряжённости на границе с Украиной ключевую роль сыграли военные. По его словам, они действовали дипломатично.
В июне власти Белоруссии сообщали об усилении военной активности на территории Украины вблизи границы с Белоруссией. В ответ на это Минск принял решение укрепить южную границу. В субботу Лукашенко объявил, что Украина отвела свои войска и дополнительные силы, которые были переброшены к границе с Белоруссией. В свою очередь, он поручил отвести белорусские войска на южном направлении в места постоянной дислокации.

«Все, кто был задействован в этом процессе, показали высочайший уровень профессионализма. Мы всегда должны искать пути мирного урегулирования конфликтов, даже если для этого необходимо приложить дипломатические усилия. Военные сыграли ключевую роль в достижении успеха, но мы также применили дипломатические методы», — заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что война на этом направлении не нужна ни одной из сторон. Он подчеркнул, что Белоруссия готова защищать свои границы в случае необходимости.

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#сша
#военные
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#украина
#война
#белоруссия
#александр лукашенко
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National Interest: США и их союзники должны восстановить диалог с Россией
16 июля 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Wasan Tita

Соединённым Штатам Америки и их союзникам надлежит восстановить полностью утраченный диалог с Россией. Сейчас для этого наступил подходящий момент.
Об этом пишет колумнист издания The National Interest Дэвид Харвилиц. По его мнению, миротворческий процесс, в ходе которого Вашингтон и все заинтересованные стороны ищут пути мирного урегулирования украинского конфликта, как раз даёт возможность возобновления такого диалога.

Автор публикации также призвал администрацию Белого дома обратить внимание на беспокойство Москвы по поводу расширения НАТО на восток. По мнению Харвилица, именно это стало главным фактором развития конфликта на Украине. Автор материала также подчеркнул, что невозможно достичь мира, постоянно высказывая угрозы и демонстрируя агрессию в сторону России.

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#украина
#россия
#конфликт
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Депутата Рады Безуглую внесли в базу «Миротворца» за критику командования ВСУ
16 июля 2024, 13:29

Фото: istockphoto/rarrarorro

Депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая неоднократно критиковала руководство Вооруженных сил Украины, внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.
Сайт известен скандальными публикациями. На нем публикуются личные данные людей, которых создатели ресурса считают врагами страны. Сообщается, что депутата обвиняют в дискредитации украинской армии. Данные о ней были внесены 15 июля.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня. По информации парламентария, он не верит в победу ВСУ и убеждён, что Киев не сможет победить Москву. Помимо этого, она обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. Безуглая часто выступала с критикой руководства Вооруженных сил Украины.

На сайте «Миротворца» говорится, что постоянная деятельность Безуглой против руководства Вооруженных сил Украины имеет выраженные признаки спланированной информационной компании. Целью является деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам, а также дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что певицу Эден Голан, которая представила Израиль на «Евровидение-2024», внесли в базу «Миротворец». На сайте утверждают, что она «сознательно нарушила» границу Украины, а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» и участвовала в «антиукраинских мероприятиях».

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#данные
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#всу
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#дискредитация
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В Таджикистане набирают абитуриентов для поступления в вузы МВД России
16 июля 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В Таджикистане объявили набор абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения министерства внутренних дел России на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщили в МВД республики.
В заявлении, опубликованном на сайте МВД Таджикистана, отмечается, что данная инициатива проходит в рамках сотрудничества между силовыми ведомствами двух стран. Обучение на степень бакалавра в вузах МВД РФ установлено сроком на пять лет.

В заявлении указано, что основными и необходимыми критериями при отборе кандидатов на обучение в России будет достаточный предварительный уровень знаний, высокая личная культура и моральная зрелость. Студенты учебных заведений МВД РФ будут проходить обучение на русском языке.

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#россия
#таджикистан
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Лукашенко: Белорусы не хотят войны, но готовы жёстко ответить на провокации
16 июля 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Белорусы ни в коем случае не хотят войны. Однако республика готова дать жёсткий и решительный ответ на любые возможные провокации в её сторону.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт информационное агентство БелТА. По его словам, республика продолжает совершенствовать и укреплять свои Вооружённые силы, учитывая также опыт современных боевых действий. Белорусский лидер отметил, что военным хорошо известно, что сейчас происходит в районе южных и западных границ страны, и они внимательно отслеживают ситуацию, готовые к любому развитию событий.

Лукашенко отметил, что белорусы сейчас оказались в той же ситуации, что их предки 80 лет назад. Сейчас так же нужно выстоять и не дать недругам возможности втянуть страну в военный конфликт.

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#конфликт
#президент
#страны
#лидер
#александр лукашенко
#белоруссия
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Участника СВО предложили на пост сенатора от одного из российских регионов
16 июля 2024, 12:54

Фото: istockphoto / Andrey Zhuravlev

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил назначить участником Совета Федерации РФ участника специальной военной операции (СВО) Юрия Нимченко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Юрий Петрович [Нимченко] — (...) военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, человек с правильной жизненной позицией», — рассказал о кандидате на пост Аксенов.

На должность второго члена Совета Федерации от Крыма была предложена кандидатура гроссмейстера Сергея Карякина.

Аксёнов выразил благодарность действующим сенаторам от региона — Ольге Ковитиди и Сергею Цекову — за их работу. Он также подчеркнул, что, по словам президента России Владимира Путина, настоящая элита — это те, кто служит нашей стране, кто трудится и сражается за неё.

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#человек
#сво
#крым
#совет федерации
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Венгрию хотят лишить голоса в ЕС из-за поездок Орбана
Politico: мирные инициативы Орбана могут лишить Венгрию голоса в ЕС
16 июля 2024, 11:52

Фото: IStock/rarrarorro

Венгрию намерены лишить права голоса в сообществе ЕС из-за мирных инициатив венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
Инициатором этой меры стал евродепутат от Эстонии Рихо Террас, который уже начал собирать подписи среди высших европейских чиновников. Подобная санкция является одной из наиболее жестких для европейской страны, уточняет издание.

Ранее ряд высокопоставленных лиц в Совете Европы предложил лишить Венгрию статуса председателя. Причиной этого послужили визиты венгерского политика Орбана в Россию и Китай.

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#политика
#страны
#меры
#венгрия
#евросоюз
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Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО
Жена депутата Мурманской Облдумы Клементьева назвала участника СВО подонком
16 июля 2024, 11:48

Фото: istockphoto /Prostock-Studio

Супруга депутата Мурманской областной Думы Александра Клементьева назвала участника спецоперации, первого секретаря Североморского городского отделения КПРФ Евгения Голубоцкого подонком. Об этом пишет «СеверПост».
Поводом стал репост, который сделал боец. Сообщение содержит высказывания о муже Татьяны Клементьевой в период его работы сельским учителем истории, обществознания и английского языка.

По словам Голубоцкого, были случаи, когда Татьяна спасалась бегством от своего мужа, а также приходила на работу с синяками.

«Мой муж устроил Вас на работу. А я как мать троих детей счастлива со своим мужем», — написала на странице Голубоцкого она.

Помимо этого, сама Клементьева является депутатом Совет депутатов Ковдорского округа.

Ранее сообщалось, что в России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода. По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности. Мужчина рассказал, что особо ничего не помнит, после избиения он пришел в себя на остановке.

В Ростове участнику СВО сломали ногу и избили его детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#сво
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В Кремле оценили заявления о планах Трампа стать посредником по Украине
16 июля 2024, 11:37

Фото: сайт Дональда Трампа

Дмитрий Песков назвал спекуляцией сообщения о том, что Дональд Трамп может выступить в роли посредника в украинском вопросе.
Сообщения о том, что Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, может выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине в случае своей победы на выборах, носят спекулятивный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас много говорят о том, кто на что готов, и кто каких позиций придерживается», —цитирует слова Пескова ТАСС.

Дмитрий Песков напомнил, что на данный момент Дональд Трамп является лишь кандидатом в президенты США, и призвал дождаться итогов выборов в этой стране.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о письме премьера Венгрии Виктора Орбана председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. В нём Орбан предложил посредничество Трампа в урегулировании ситуации на Украине после его победы на выборах.

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