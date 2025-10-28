AP: агент США пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы для ареста Мадуро
Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот помог арестовать президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, встреча прошла в мае 2024 года в аэропорту Санто-Доминго. Лопес предложил пилоту изменить маршрут президентского борта и направить самолёт туда, где американские силы могли бы задержать Мадуро. В обмен летчику обещали крупное вознаграждение и поддержку соотечественников.
В качестве возможных мест ареста рассматривались Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико и база ВМС США в Гуантанамо. Вильегас отказался от сотрудничества, но позже агент вновь вышел с ним на связь, намекая на вознаграждение в 50 миллионов долларов.
Читайте также: