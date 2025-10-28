AP: агент США пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы для ареста Мадуро

28 октября 2025, 18:52

Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот помог арестовать президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Associated Press.