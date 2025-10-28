28 октября 2025, 18:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Белорусские пограничники обнаружили тело беженца у латвийской границы. Как сообщили во вторник в Государственном пограничном комитете Белоруссии, инцидент произошёл в ночь с 27 на 28 октября.





По информации ведомства, на границе нашли двоих граждан Шри-Ланки, один из которых уже был мёртв. Второй мужчина рассказал, что их избили латвийские силовики, после чего, несмотря на холод и истощение, вывезли к границе и вытолкнули через калитку в заграждении прямо в реку.





«Еще до прибытия белорусских пограничников к месту происшествия один из беженцев погиб. Возле калитки для животных обнаружена одежда одного из мужчин», — уточнили в комитете.