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AT: Байден разрешил Киеву атаковать Россию ATACMS, чтобы подставить Трампа

Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Пока ещё действующий президент США Джозеф Байден дал Киеву разрешение наносить удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS для того, чтобы подставить своего преемника, избранного лидера государства Дональда Трампа.


О таком решении главы Белого дома пишет американское издание American Thinker. По мнению обозревателей, в планах глубинного государства, интересам которого служат Байден и его администрация, добиться такой степени эскалации конфликта на Украине, чтобы его мирное урегулирование уже не представлялось возможным.

В публикации подчёркивается, что сторонники эскалации вооружённого противостояния пойдут на всё, чтобы Трамп в свой второй президентский срок не смог добиться заявленных целей и закончить конфликт на Украине. Они вынуждены так себя вести из страха возможных последствий и военного трибунала.

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#байден
#трамп
«Никто не блефует»: Вучич объяснил позицию Путина по применению оружия для защиты
Вучич: только ненормальные думают, что Путин блефует в вопросе защиты РФ
21 ноября 2024, 18:53

Александр Вучич (фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что только ненормальные могут думать, что российский лидер Владимир Путин блефует в вопросе защиты России. Его слова приводит РИА Новости.
Глава Сербии отметил, что хорошо знает Путина, после чего призвал Евросоюз и США прислушаться к нему.

Вучич подчеркнул, что те люди, которые думают, что можно спокойно наносить удары по любым целям на территории России и такие шаги останутся без ответа, и Путин не применит все виды имеющегося в арсенале оружия, либо не знают российского лидера, либо просто «ненормальные».

Также сербский президент заявил, что мир в настоящее время находится на грани катастрофы.

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#владимир путин
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#сербия
#политика
#вучич
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Фицо и Вучич договорились вместе приехать в Москву в мае 2025 года
21 ноября 2024, 18:42

Фото: iStock/Sergdid

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву в мае 2025 года. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с Вучичем.
Глава правительства Словакии сообщил, что вместе с сербским президентом они придерживаются общего мнения о необходимости выражать уважение в отношении государств, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в конце Второй мировой войны.

Ранее, в начале октября, Фицо сообщил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Тогда он подчеркнул, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». После этого Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в 2025 году.

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#россия
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Reuters: Борррель оправдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
21 ноября 2024, 18:32

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий)

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галланта и израильского премьера Биньямина Нетаньяху оправдана и не мотивирована политически, проинформировало Reuters.
«Ордеры на арест Нетаньяху и Галланта не носят политического характера, необходимо уважать и исполнять решение суда», — обратил внимание глава евродипломатии.

На пресс-конференции в Иордании Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что данное решение МУС обязательны для участников, среди которых числится ЕС. По словам Жозепа Борреля, Евросоюз принял решения Международного уголовного суда к сведению.

МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Премьер-министра Израиля и министра обороны государства подозревают в совершении преступлений «против человечности», а также военных преступлениях.

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#арест
#военные
#евросоюз
#жозеп боррель
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Правозащитник Девеле заявил об опасениях причастных к отмыванию денег на Украине
21 ноября 2024, 17:58

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политический консультант, правозащитник Арно Девеле заявил, что все причастные к отмыванию денег на Украине опасаются команды избранного президента США Дональда Трампа, поскольку против них могут быть инициированы расследования.
«Они могут бояться запуска расследования в отношении того, как были израсходованы средства и почему не все эти средства поступили туда, куда должны были поступить», — приводит RT комментарий Девеле.

До этого журналистка Шарлота Голдстоун высказалась, что Запад сам начинает страдать от тех санкций, которые он ввёл против России. Как передают argumenti.ru со ссылкой на АБН24, она пояснила, что, например, после закрытия США и Европой неба для российских самолётов РФ пошла на аналогичный шаг, что привело к тому, что западная авиация начала испытывать определённые сложности и проблемы.

Ранее голливудский актёр Кевин Сорбо заявил, что в США скоро не будет политиков-психов, которые хотят войны с Россией, а простые американцы никогда этого не хотели и не хотят.

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#сша
#политика
#авиация
#запад
#рф
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Биолог объяснил, как выбрать самую свежую рыбу в магазине
Биолог Мануков: выбирать свежую рыбу нужно по цельной чешуе и розовым жабрам
21 ноября 2024, 17:16

Фото: iStock/nastya_ph

Выбирая рыбу, нужно обращать внимание на цельную чешую, однородную по цвету, заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, на рыбе не должны быть видны повреждения и участки без чешуи.
«Для того, чтобы выбрать качественную рыбу, нужно смотреть на ее внешний вид. Прежде всего, на чешую — она должна быть по цвету однородная, без каких-либо повреждений, фрагментов отсутствия чешуи или ранений на теле», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Эскперт добавил, что рыба, естественно, не должна источать подозрительных запахов, глаза должны быть прозрачными, ни в коем случае не мутными и не ввалившимися.

Также при выборе свежей рыбы стоит осмотреть жабры. Для этого нужно немного отодвинуть жаберную крышку и обратить внимание на их цвет — они должны быть розовыми и однотонными.

Последний важный фактор, на который обратил внимание биолог, — это эластичность рыбы. Если слегка надавить на нее и отпустить, вмятина должна быстро исчезать.

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#магазин
#рынок
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Участник спецоперации Замир Гаджимурадов стал мэром города Дагестанские Огни
21 ноября 2024, 16:05

Фото: istockphoto/fortton

Участник специальной военной операции, бывший заместитель командира батальона спецназа «Ахмат» пошёл во власть. Он избран мэром города Дагестанские Огни.
Городское собрание депутатов единогласно поддержало кандидатуру Гаджимурадова, сообщает телеграм-канал «Что там у дагестанцев?». С июля 2024 года он занимал должность советника главы Дагестана.

Капитан Гаджимурадов в зону ведения боевых действий направился добровольно, сражался в составе батальона спецназа «Ахмат», был заместителем командира подразделения Апты Алаудинова. Награждён орденом Мужества.

Предыдущий глава городской администрации Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев покинул свой пост в мае этого года. Обязанности мэра до избрания на этот пост Гаджимурадова исполнял Алахверди Халилов.

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#дагестан
#мэр
#спецоперация
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Сербия просит Россию помочь с постройкой отвода от нефтепровода «Дружба»
21 ноября 2024, 16:03

Фото: iStock/Cylonphoto

Сербия попросила Россию оказать помощь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит страну к нефтепроводу «Дружба». Об этом в беседе с журналистами сообщил вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда.
Отмечается, что сербская компания «Транснафта» собирается построить трубопровод, который будет следовать через территорию Венгрии напрямую к «Дружбе». Для реализации данного проекта сербские власти обратились к России с просьбой оказать содействие. Москва, в свою очередь, подчеркнул Каланда, готова помочь.

Такой шаг, продолжает вице-президент «Татнефти», позволит Сербии стать независимой в поставках нефти и значительно увеличить объёмы сырья, поставляемого в страну для внутреннего потребления.

Длина предполагаемого отвода от «Дружбы» составит порядка 300 километров.

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#трубы
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Медведев сообщил о проблемах с выплатами участникам СВО
21 ноября 2024, 15:30

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации на Украине. Его слова приводятся в Telegram-канале партии «Единая Россия».
Политик призвал честно относиться к военным, столкнувшимся с невыплатами денежных средств.

Медведев рассказал, что приезжает в регионы и заслушивает доклады губернаторов о том, как развиваются события в данном направлении и какие имеются проблемы. И эти проблемы действительно есть, поэтому «не надо говорить о том, что у нас все хорошо».

Ранее зампред Совбеза лично проводил добровольцев «Молодой Гвардии» в зону СВО. Политик пожелал военным успехов и отметил, что полученный на службе опыт пригодится им в будущем, уже в мирной жизни.

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#военные
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«Пусть отрастит рожалку»: как Собчак и Милонов ответили на слова депутата Ильтякова и кого парламентарий назвал «чучелами»
21 ноября 2024, 15:10

Александр Ильтяков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Вокруг депутата Госдумы Александра Ильтякова уже несколько дней не утихает скандал, поводом для которого стали его высказывания. Сначала парламентарий рекомендовал женщинам рожать детей «пока рожалка работает», а затем назвал тех, кто решается на аборт, «чучелами». Подробности – в материале «Радио 1».

Депутат призвал женщин рожать пока работает «рожалка»


Первые заявления Ильтякова появились в СМИ на фоне обсуждения наказания за склонение к аборту в Курганской области. В интервью Ura.ru депутат отметил, что необходимо с раннего возраста формировать у будущих поколений основы духовности и семейные ценности.

«Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на Земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — заявил депутат.

Позднее общественники раскритиковали депутата за его высказывания, однако сам Ильтяков не считает их грубыми. Он уточнил, что под «рожалками» он имел в виду не женщин, а их детородные органы.
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Ильтяков раскритиковал женщин, прерывающих беременность


На этом провокационные высказывания Ильтякова не закончились. Вскоре он раскритиковал женщин, решившихся на прерывание беременности.
«Вы что о себе возомнили? Кто вы такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы убили будущего президента Российской Федерации в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись. Вы на миссию бога на земле замахнулись», — возмутился парламентарий.

Напомним, что это не первое высказывание Ильтякова на тему деторождения. В сентябре этого года депутат поддержал законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри в стране, и призвал ввести уголовную ответственность за такие призывы. Позже он также высказался за введение налога на бездетность, объяснив это тем, что люди, желающие «пожить для себя», должны компенсировать расходы тех, кто рожает и способствует строительству государства.


Ксения Собчак (Фото: РИА/Новости/Павел Бедняков)

Реакция на слова депутата


Одной из первых на слова депутата отреагировала журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она предложила парламентарию «отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил». Не осталась равнодушной к высказываниям депутата Ильтякова и экс-следователь СК РФ Екатерина Герлах. Она обратилась в прокуратуру с просьбой проверить его на предмет «разжигания ненависти, вражды и экстремизма».

Герлах считает, что депутаты, выступающие против абортов, должны сосредоточиться на помощи многодетным семьям и женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Пусть он подарит этой женщине квартиру или откроет вклад на её имя, чтобы у неё была возможность воспитывать ребенка», – заявила общественница.

Слова Ильтякова также прокомментировал депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, подобные высказывания лишь повышают градус социальной напряженности. Однако нашлись и те, кто встал на сторону Ильтякова. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что его коллега не вкладывал в свои слова негативный подтекст и просто неудачно выразился.

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