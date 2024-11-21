AT: Байден разрешил Киеву атаковать Россию ATACMS, чтобы подставить Трампа

Фото: istockphoto/rarrarorro
Пока ещё действующий президент США Джозеф Байден дал Киеву разрешение наносить удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS для того, чтобы подставить своего преемника, избранного лидера государства Дональда Трампа.
О таком решении главы Белого дома пишет американское издание American Thinker. По мнению обозревателей, в планах глубинного государства, интересам которого служат Байден и его администрация, добиться такой степени эскалации конфликта на Украине, чтобы его мирное урегулирование уже не представлялось возможным.
В публикации подчёркивается, что сторонники эскалации вооружённого противостояния пойдут на всё, чтобы Трамп в свой второй президентский срок не смог добиться заявленных целей и закончить конфликт на Украине. Они вынуждены так себя вести из страха возможных последствий и военного трибунала.
Читайте также:
Правозащитник Девеле заявил об опасениях причастных к отмыванию денег на Украине
Ядерная политика США подорвала глобальный стратегический баланс, заявили в Китае
Актёр Кевин Сорбо: В США только психи хотят войны с Россией
Александр Бойцов