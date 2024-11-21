Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Политический консультант, правозащитник Арно Девеле заявил, что все причастные к отмыванию денег на Украине опасаются команды избранного президента США Дональда Трампа, поскольку против них могут быть инициированы расследования.
«Они могут бояться запуска расследования в отношении того, как были израсходованы средства и почему не все эти средства поступили туда, куда должны были поступить», — приводит RT комментарий Девеле.
До этого журналистка Шарлота Голдстоун высказалась, что Запад сам начинает страдать от тех санкций, которые он ввёл против России. Как передают argumenti.ru со ссылкой на АБН24, она пояснила, что, например, после закрытия США и Европой неба для российских самолётов РФ пошла на аналогичный шаг, что привело к тому, что западная авиация начала испытывать определённые сложности и проблемы.
Ранее голливудский актёр Кевин Сорбо заявил, что в США скоро не будет политиков-психов, которые хотят войны с Россией, а простые американцы никогда этого не хотели и не хотят.
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