AP: Границы Украины следует чётко демаркировать до её вступления в НАТО

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Одним из необходимых условий для того, чтобы Украина могла вступить в НАТО, является чёткое определение её границ. Об этом пишет информационное агентство The Associated Press со ссылкой на неназванных дипломатов альянса.
В публикации отмечается, что только внятная демаркация границ Украины сделает понятным то, при каких обстоятельствах будет действовать 5-я статья Североатлантического договора, в которой говорится о коллективной обороне.
Незамедлительное приглашение Украины в НАТО идёт первым пунктом в так называемом «плане победы» Зеленского, который он представил в Верховной раде. Всего этот план включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В одном из них говорится о снятии ограничений на удары западным оружием большой дальности вглубь территории России. Ещё в одном — о размещении на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.
В российском министерстве иностранных дел назвали представленный Зеленским план бессвязным набором лозунгов.
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Незамедлительное приглашение Украины в НАТО идёт первым пунктом в так называемом «плане победы» Зеленского, который он представил в Верховной раде. Всего этот план включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В одном из них говорится о снятии ограничений на удары западным оружием большой дальности вглубь территории России. Ещё в одном — о размещении на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.
В российском министерстве иностранных дел назвали представленный Зеленским план бессвязным набором лозунгов.
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Александр Бойцов