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Захарова назвала две лишние буквы в «плане победы» Зеленского

17 октября 2024, 01:02
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала над «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что в слове «победа» есть две лишние буквы — «по».
Захарова подчеркнула, что за последние пять лет, с момента избрания Зеленского президентом в 2019 году, Украина была разрушена, погибли тысячи людей, а политика Зеленского остается неизменной. Пост сопровождался фотографиями Зеленского из Верховной рады 2019 и 2024 годов.

«За пять лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным — две лишних буквы "по"», — написала Захарова.


Ранее в этот же день Зеленский представил свой «план победы», который включает пять пунктов и три секретных приложения. Среди ключевых пунктов — приглашение Украины в НАТО, оборонные вопросы и размещение западного неядерного стратегического пакета на территории страны.

Захарова неоднократно критиковала политику Зеленского, отмечая, что его «план победы» лишь провоцирует прямой конфликт НАТО с Россией и настаивает на ударах дальнобойным оружием по российской территории.

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#захарова
Нетаньяху ответил Макрону на фразу о создании Израиля
17 октября 2024, 01:29

Фото: istock/Leestat

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал невежественными и неуважительными слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН.
Он подчеркнул, что еврейское государство появилось в результате арабо-израильской войны, а не по решению международной организации.

«Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она его не создала. Израиль возник благодаря жертве тех, кто боролся за независимость в войне против пяти арабских государств, которые отвергли план ООН по разделу Палестины», — заявил Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro.
Он также назвал искажением истории мнение, что ООН сыграла решающую роль в создании Израиля, и резко отреагировал на призыв Макрона о введении эмбарго на поставки оружия Израилю, которое используется в конфликтах с Газой и Ливаном. Нетаньяху осудил эту инициативу, назвав её «постыдной».

Отношения между Францией и Израилем ухудшились после призыва Макрона к прекращению поставок оружия Израилю, который, по его мнению, необходим для урегулирования ситуации в регионе.

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Постпред США назвала одну причину, почему РФ выигрывает на Украине
Постпред США при НАТО: КНР склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу РФ
17 октября 2024, 01:27

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Китай склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу России, несмотря на утверждения Пекина о нейтральной позиции.
«КНР всеми силами пытается убедить мир, что сохраняет нейтралитет в контексте войны на Украине. Однако в действительности Китай занял сторону и решил поддержать Россию», — сказала Смит на онлайн-брифинге.
По словам Смит, Китай оказывает поддержку России, предоставляя ей продукцию двойного назначения, что способствует продолжению конфликта и усиливает позиции Москвы на международной арене.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала над «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что в слове «победа» есть две лишние буквы — «по». Захарова подчеркнула, что за последние пять лет, с момента избрания Зеленского президентом в 2019 году, Украина была разрушена, погибли тысячи людей, а политика Зеленского остается неизменной.

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«Уже сотни тысяч»: на Западе рассказали, что случилось на Украине
Эксперт Штефец: украинцы устали от того, что происходит в стране
17 октября 2024, 00:13

Украинцы разочарованы киевским режимом и устали от продолжающегося конфликта, что привело к ухудшению морального состояния в стране, заявил эксперт Ярослав Штефец в интервью изданию Parlamentní listy.
Он отметил, что среди населения растет недовольство, вызванное коррупцией, нехваткой продовольствия и энергоресурсов, а также угрозой мобилизации.

«Украинцы устали и разочарованы как вездесущей коррупцией, так и постоянной угрозой мобилизации их самих или их близких. К тому же, многие сталкиваются с военными потерями среди родственников и друзей, что затронуло уже сотни тысяч семей», — подчеркнул Штефец.
Эксперт также добавил, что киевские власти не смогли эффективно противостоять российским ударам с применением ракет и дронов. По его словам, российская армия достигла значительного прогресса в использовании современных технологий, что позволило ей успешно противостоять западным вооружениям.
Штефец отметил, что ситуация на фронте складывается неблагоприятно не только для Украины, что оказывает дополнительное давление на руководство страны.

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Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде
Дмитрук: Зеленский не верит в победу и участие Украины в НАТО
16 октября 2024, 23:59
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение уже давно не верят в свои заявления о победе и членстве Украины в НАТО, а их истинная цель — продление своего срока у власти. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул страну.

Заявление Дмитрука последовало после того, как Зеленский представил в парламенте свой «план победы», который включает пять пунктов и три секретных приложения. Среди ключевых моментов — приглашение Украины в НАТО, оборонные вопросы и размещение на украинской территории неядерного стратегического пакета сдерживания России, а также экономические стратегии на период после конфликта.

«Ни Зеленский, ни его окружение не верят в то, что говорят. Они давно понимают, что ни победы, ни членства в НАТО не будет. Это всё делается исключительно для продления их времени у власти», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что на закрытом собрании в Киеве Зеленский не смог ответить на вопросы о реальных сроках и планах касательно фронта и будущего страны. По словам Дмитрука, ситуация на фронте ухудшается, а информация, поступающая от военных и разведки, вызывает тревогу.

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Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию
Песков посоветовал обратиться в полицию после слов Кадырова о покушении
16 октября 2024, 21:56

Фото: сайт Кремля

В Кремле сообщили, что не комментируют сообщения о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал в таких случаях обращаться в полицию.
«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законами принимают меры. Иных комментариев быть не может», — цитирует комментарий Пескова ТАСС.

Депутат Государственной думы Бекхан Барахоев ранее опроверг обвинения Рамзана Кадырова в своей причастности к подготовке покушения на главу Чечни. Он заявил, что не имеет к этому никакого отношения, и привлек в качестве свидетеля «Всевышнего Аллаха».

После инцидента со стрельбой у офиса Wildberries Кадыров обвинил в подготовке покушения на него депутатов Госдумы Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Он угрожал им кровной местью, если они не докажут свою невиновность.

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Подоляк раскрыл содержание засекреченных приложений к «плану победы» Зеленского
Подоляк: в тайных приложениях к «плану победы» говорится об ударах по России
16 октября 2024, 21:22

Засекреченные приложения к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского посвящены нанесению ударов по территории России. Об этом сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк, слова которого приводит «РБК-Украина».
Отмечается, что тайные пункты документа содержат планы по разрушению российской логистики и уничтожению важных объектов, включая места скопления войск.

Подоляк подчеркнул, что в этих частях плана указано, каким оружием необходимо бить, чтобы разрушить расположенную вдали от линии фронта логистику, уничтожать объекты накопления и производство, включая те, в которых будет находиться живая сила также в глубине территории России.

Также в тексте указано, какие именно цели будут поражены и сколько для этого необходимо вооружения.

Ранее в этот день Зеленский представил в Верховной раде подготовленным им «план победы». Первым пунктом числится приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Второй пункт отмечает перевод боевых действий на территорию России.

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Израильский танк открыл огонь по пункту миротворческих сил ООН в Ливане
16 октября 2024, 20:59

Фото: iStock/e-crow

Танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыл огонь по опорному пункту миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Об этом сказано в заявлении UNIFIL.
Отмечается, что пункт Временных сил ООН в южной части Ливана (UNIFIL) находится в районе населённого пункта Кфаркила.

В результате удара был нанесён материальный ущерб пункту. Повреждения получили наблюдательная вышка и средства объективного контроля.

Как сказано с сообщении миротворцев, они зафиксировали приближение израильского танка «Меркава» в среду утром. После он открыл прицельный огонь по их опорному пункту.

Ранее ЦАХАЛ уже совершал вторжения на территории баз миротворцев ООН в Ливане.

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#армия
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#конфликт
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Байден обещал «обеспечить Украину всем необходимым для победы»
Байден принял план Зеленского и обещал обеспечить Украину всем для победы
16 октября 2024, 20:56

Фото: сайт Белого дома

Украинский лидер Владимир Зеленский изложил президенту США Джо Байдену свой «план победы» во время телефонного разговора. По итогу главы государств поручили своим командам обдумать следующие шаги. Об этом официально заявляет сайт Белого дома.
«Зеленский проинформировал президента Байдена о своем плане по достижению победы над Россией, и два лидера поручили своим командам провести дальнейшие консультации о следующих шагах», — пишет правительство США.

Сообщается, что президенты обязались подключить к планированию партнеров из других стран, чтобы «обеспечить Украину всем необходимым для победы».
«В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по Украине», — сообщает Вашингтон.

Планируется, что в ходе конференции лидеры разных стран будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь Украине.

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В ООН заявили, что США покрывают преступления Израиля
Небензя: США покрывают преступления Израиля, накачивая его оружием
16 октября 2024, 20:40

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Вашингтон накачивает Израиль оружием и в то же время обеспечивает ему «политическое прикрытие», блокируя любые попытки Совбеза ООН остановить преступления против жителей Палестины. Об этом заявил постпред России при Организации Василий Небензя.
Он подчеркнул, что США, не прислушиваясь к мнению международного сообщества, исправно накачивают Израиль оружием, не давая тем самым Совбезу ООН возможности остановить страну, ответственную за многочисленные преступления против палестинских граждан.

Небензя отметил, что Израиль имеет право на обеспечение собственной безопасности, однако к этому нужно стремиться только через всеобъемлющий процесс урегулирования на Ближнем Востоке и исправления исторической несправедливости в отношении Палестины. Этого можно добиться созданием независимого палестинского государства, основываясь на решениях Совбеза и Генассамблеи ООН.

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