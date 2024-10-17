Захарова назвала две лишние буквы в «плане победы» Зеленского

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала над «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что в слове «победа» есть две лишние буквы — «по».
Захарова подчеркнула, что за последние пять лет, с момента избрания Зеленского президентом в 2019 году, Украина была разрушена, погибли тысячи людей, а политика Зеленского остается неизменной. Пост сопровождался фотографиями Зеленского из Верховной рады 2019 и 2024 годов.
Ранее в этот же день Зеленский представил свой «план победы», который включает пять пунктов и три секретных приложения. Среди ключевых пунктов — приглашение Украины в НАТО, оборонные вопросы и размещение западного неядерного стратегического пакета на территории страны.
Захарова неоднократно критиковала политику Зеленского, отмечая, что его «план победы» лишь провоцирует прямой конфликт НАТО с Россией и настаивает на ударах дальнобойным оружием по российской территории.
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«За пять лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным — две лишних буквы "по"», — написала Захарова.
Ранее в этот же день Зеленский представил свой «план победы», который включает пять пунктов и три секретных приложения. Среди ключевых пунктов — приглашение Украины в НАТО, оборонные вопросы и размещение западного неядерного стратегического пакета на территории страны.
Захарова неоднократно критиковала политику Зеленского, отмечая, что его «план победы» лишь провоцирует прямой конфликт НАТО с Россией и настаивает на ударах дальнобойным оружием по российской территории.
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Елена Перлова