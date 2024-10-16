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«Нереалистичный»: украинские депутаты раскритиковали план Зеленского

Депутат фракции Порошенко назвала «план» Зеленского нереалистичным
16 октября 2024, 16:25
Фото: istock/olegda88

Фото: istock/olegda88

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского выглядит нереалистичным. Так считает депутат Верховной рады от бывшей партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она высказалась в своем Telegram-канале.
«План должен быть реалистичным, а не рамочным», — написала депутат.

Она считает, что нужно усилить правительство, перестроить коалицию и вернуть властям самостоятельность. Но в выступлении Зеленского об этом ничего не было.



Геращенко также обратила внимание, что Зеленский связывает реализацию плана в основном с помощью западных партнеров. О них говорилось больше, чем о самой Украине или даже о России.

Геращенко также упрекнула Зеленского в том, что тот не говорил о возвращении Украины к границам 1991 года.
«Видим смену риторики. Про возвращение границ 91-го года и кофе в Ялте уже не говорится. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность», — написала она.

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Александр Меркурис: Зеленскому отказали во всех просьбах в ходе визита в Европу
16 октября 2024, 17:00

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский получил отказы в ответ на все свои просьбы во время недавней поездки в Европу. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
По его словам, глава киевского режима вернулся после визита в Европу с ощущением полной неудачи. Встреча контактной группы в Рамштайне была отложена во многом из-за того, что на неё не поехал лидер США, главного союзника Украины, Джозеф Байден, отметил эксперт в своём блоге на YouTube. По сообщениям европейских СМИ, эта встреча, вероятнее всего, и вовсе не состоится.

По словам аналитика, перед Зеленским захлопнулись все двери. Во-первых, западные союзники так и не дали ему добро на нанесение ударов вглубь территории России дальнобойными ракетами. К тому же, он не сумел добиться для Украины ускоренной процедуры вступления в НАТО, пояснил Меркурис. Кроме того, глава киевского режима не получил от европейцев больше оружия, как просил. Немцы и британцы сказали, что их арсеналы пусты, а больше денег они ему тоже дать не могут, заключил эксперт.

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Захарова сделала заявление по «плану победы» Зеленского
Мария Захарова: вместо «плана победы» Зеленского сработает план «Z»
16 октября 2024, 16:49

Фото: сайт МИД РФ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, иронично прокомментировала план Владимира Зеленского по украинскому конфликту. Дипломат назвала его планом «Я» и заявила на фбрифинге, что вместо него сработает план «Z».
Захарова заметила, что Зеленский уже испробовал множество планов, начиная с «А» и заканчивая «Я».
«Кажется, он перебрал все буквы алфавита и дошел до последней — буквы «Я». В английском это звучит как план «Z», последняя буква в алфавите. Этот план, наверняка, сработает, в отличие от всех предыдущих», — цитирует Захарову РИА Новости.

Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы» в эту среду, 16 октября. Стратегия содержит пять основных пунктов и три секретных дополнения. Первым пунктом значится приглашение Украины в НАТО, вторым — разрешение на удары западными ракетами по России, третьим — размещение на Украине комплекса «неядерного сдерживания» России. Четвертый пункт включает полезные ископаемые, которыми Зеленский готов поделиться с Западом. А в пятом пункте расписано празднование и обмен опытом победы над Россией с военными НАТО. По замыслу Зеленского, конфликт должен завершиться к 2025 году.

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#украина
#план
#зеленский
#захарова
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Премьер Словакии Фицо допустил скорое завершение конфликта на Украине
16 октября 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Вероятность завершения украинского конфликта в достаточно короткие сроки в настоящее время довольно велика. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Его слова приводит информационное агентство TASR. Глава словацкого правительства также добавил, что ожидает серьёзных подвижек в этом вопросе во время ближайшего саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо отметил, что ожидает, что предложит европейским союзникам президент Украины Владимир Зеленский.

Политик пояснил, что на этой встрече глав стран ЕС будет обсуждаться вопрос вступления Украины в НАТО, а это вступление не может быть «бесплатным». Сам Фицо и возглавляемая им партия «Направление — социальная демократия» выступают против расширения альянса за счёт Украины. Такой шаг, по словам премьер-министра Словакии, приведёт к развязыванию третьей мировой войны.

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#владимир зеленский
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Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным решение конфликта на Украине
16 октября 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные решения украинского конфликта. Об этом он заявил в рамках своего выступления в Бундестаге.
«В этой связи правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», — заявил Шольц.

Однако он подчеркнул, что все возможные решения по урегулированию конфликта нельзя принимать без согласования с партнерами и за спиной у Киева.

При этом в кабмине ФРГ пока не предоставили каких-либо конкретных планов по возможному проведению разговора между Путиным и Шольцем.

Ранее в Германии уже говорили о желании Шольца переговорить с Путиным о мирном урегулировании конфликта на Украине. Однако позже глава внешнеполитического ведомства страны Анналена Бербок заявила, что российский лидер якобы не хочет говорить с Шольцем по телефону.

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#шольц
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Президент Польши Дуда объяснил отказ в назначении послов окончанием ими МГИМО
16 октября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда не утвердил назначения ряда послов в дипломатические миссии разных стран, ранее предложенные правительством страны. Он объяснил это тем, что многие дипломаты в своё время заканчивали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
В своей речи перед Сеймом по случаю годовщины парламентских выборов, трансляцию которой ведёт телеканал TVP Info, президент выразил недовольство правительством премьер-министра Дональда Туска тем, кого оно планирует направить в «необычайно важные для Польши» дипломатические миссии. По мнению Дуды, то, что среди кандидатов на должности послов есть выпускники МГИМО, «постсоветского вуза», является недопустимым.

Польский лидер подчеркнул, что именно за ним остаётся последнее слово при назначении глав посольств, а он никогда не подпишет подобные назначения. Конфликт между МИД Польши и президентом по поводу назначения послов тянется с марта. Дуда упорно отказывается утверждать предложенные ему кандидатуры послов. Известно, что речь идёт о руководителях дипломатических миссий в таких странах, как США, Израиль, Украина, а также о представителе республики при ООН.

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#оон
#польша
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Украина засекретила два приложения к «плану победы» Зеленского
Украина не обнародует два секретных приложения к «плану победы» Зеленского
16 октября 2024, 15:18

В «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского есть два секретных пункта, которые Украина не обнародует. Материалы передадут только ведущим западным партнерам Киева. Об этом сообщил лидер киевского режима в Telegram-канале.
По заявлению Зеленского по каждому из подпунктов плана Украина предоставляет партнерам обоснование, в чем их цели, как их собираются достигать и насколько это ослабит российскую оборону.
«У оборонного пункта плана есть тайное приложение, к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи», — написал Зеленский.

В обнародованной части плана есть условие по использованию западных систем ПВО и ударов высокоточным оружием по российской территории. Что касается секретных приложений, то их, по уверению украинского лидера, уже передали другим странам.
«Эти данные уже получили лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии», — сказал Зеленский.

Касаемо неядерного стратегического «пакета сдерживания» в третьем пункте плана, конкретики тоже нет. Указано только, что этого пакета будет достаточно для «защиты Украины от любой угрозы со стороны России».

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#данные
#украина
#план
#нато
#зеленский
#военные
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Захарова заявила об опасности для жителей Молдавии вступления в ЕС
16 октября 2024, 15:16

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если жители Молдавии проголосуют за вступление в ЕС, то их ждёт судьба обслуги.
«Эти люди нужны для того, чтобы быть вечной обслугой, вечной возможностью для того, чтобы рекрутировать под нужды, ну, в данном случае Румынии, а в целом натовского сообщества себе обслуживающий персонал», — приводит RT соответствующий комментарий Захаровой в эфире Радио Sputnik.

До этого Мария Захарова обвинила США в возрастании конфликтной обстановки на Корейском полуострове.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала Захаровой.

Ранее Мария Захарова отреагировала на видео МИД Испании, в котором российская столица показана в честь Дня испанской нации.

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#сша
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#telegram
#политика
#молдавия
#евросоюз
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В КНДР 1,4 миллиона граждан захотели в армию из-за обострения отношений с Сеулом
16 октября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez

В Северной Корее за два дня почти полтора миллиона молодых граждан страны изъявили желание поступить или вернуться в Корейскую народную армию. Это произошло на фоне резкого обострения отношений с Южной Кореей в последние дни.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В агентстве отметили, что 14 и 15 октября о своём желании поступить на военную службу заявили руководящие работники Союза молодёжи, демобилизованные солдаты и офицеры, а также студенты всех ведущих вузов страны.

«По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», — пишет ЦТАК.

11 октября в МИД КНДР заявили, что беспилотники Южной Кореи трижды нарушили воздушное пространство Северной Кореи и разбрасывали над Пхеньяном агитационные антиправительственные листовки. В ответ на это военные КНДР подорвали дорогу, соединяющую Северную и Южную Корею. В Сеуле предположили, что БПЛА в КНДР могли запустить оппозиционно настроенные частные лица.

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#страны
#солдаты
#кндр
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Песков: Кремль уважает позицию Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС
16 октября 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Россия с пониманием и уважением относится к позиции Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС. Власти республики, как и любого суверенного государства, сами принимают решения о формате и степени участия в различных международных организациях.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал выступление советника и пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, который сообщил, что в ближайшем будущем республика воздержится от подачи заявки на присоединение к БРИКС, в том числе с учётом многоступенчатости процедуры вступления в организацию.

Представитель Кремля отметил, что Россию и Казахстан связывают как дружеские отношения, так и отношения стратегического партнёрства, которыми Москва, безусловно, дорожит. И, разумеется, Казахстан сам волен определять формат своего участия в тех или иных организациях. Песков также подчеркнул, что БРИКС ни в коем случае не является объединением, которое пытается заместить собой ООН.

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