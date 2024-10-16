«Нереалистичный»: украинские депутаты раскритиковали план Зеленского

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«План победы» президента Украины Владимира Зеленского выглядит нереалистичным. Так считает депутат Верховной рады от бывшей партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она высказалась в своем Telegram-канале.
«План должен быть реалистичным, а не рамочным», — написала депутат.
Она считает, что нужно усилить правительство, перестроить коалицию и вернуть властям самостоятельность. Но в выступлении Зеленского об этом ничего не было.
Геращенко также обратила внимание, что Зеленский связывает реализацию плана в основном с помощью западных партнеров. О них говорилось больше, чем о самой Украине или даже о России.
Геращенко также упрекнула Зеленского в том, что тот не говорил о возвращении Украины к границам 1991 года.
«Видим смену риторики. Про возвращение границ 91-го года и кофе в Ялте уже не говорится. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность», — написала она.
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Лия Мурадьян