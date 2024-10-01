AP и WP удалили из публикаций абзац о разрешении Байдена ударов вглубь России

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Агентство The Associated Press удалило из публикации абзац о том, что Джозеф Байден может дать Киеву разрешение наносить удары вглубь России западным оружием после того, как в США пройдут президентские выборы. То же самое сделала газета The Washington Post.
Ранее эти издания писали, ссылаясь на неназванный источник, что нынешний глава Белого дома после президентских выборов, которые пройдут в ноябре, может позволить Киеву атаковать удалённые российские территории с использованием западных вооружений. Авторы публикаций уточняли, что сейчас, накануне выборов американский лидер опасается пойти на такой шаг.
Пользователи социальных сетей приметили, что позже материал в обоих изданиях был обновлён. Последний абзац, где содержалась цитата об ударах по России, теперь не отображается на сайтах СМИ. В качестве доказательства внимательные читатели прикрепляют к постам две разные версии одной и той же статьи.
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Александр Бойцов