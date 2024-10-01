Рютте отреагировал на изменение ядерной доктрины России

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Альянс знает об изменениях в российской ядерной доктрине, но не видит угроз использования ядерных вооружений. Такое заявление сделал новоиспеченный генсек НАТО Марк Рютте.
«Мы слышали угрозы из Кремля. Но, в то же время, мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия», — сказал Рютте журналистам.Ранее сообщалось, что во Франции жестко отреагировали на назначение Марка Рютте генсеком НАТО. В частности, на этот счет высказывался французский политик, возглавляющий партию «Патриоты», Флориан Филиппо. Парламентарий рекомендовал Рютте «убираться прочь», оставив нелестную характеристику об альянсе.
Рютте стал генсеком военно-политического блока 1 октября после официальной передачи дел.
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