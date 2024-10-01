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Замена генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на голландца Марка Рютте ничего кардинально не изменит для Москвы. На посту главы Североатлантического альянса любой человек будет нацелен на конфронтацию с Россией.
Об этом в разговоре с «Известиями» заявил политолог, бывший офицер Вооружённых сил США Скотт Беннет. По его мнению, все усилия Рютте на новом посту будут нацелены на объединение стран Восточной Европы с целью открыть второй фронт против России, причём на дипломатическом, экономическом и военном уровне.
Однако, по мнению эксперта, все эти попытки нового генсека НАТО по насаждению агрессии и враждебности в отношении Москвы будут обречены на провал. Украинский конфликт может быть закончен за считанные недели благодаря мощному напору российской армии. На этом фоне попытки Рютте наращивать конфронтацию с Россией могут заставить его выглядеть некомпетентным на новой должности, считает Беннет.
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Александр Бойцов