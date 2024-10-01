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Как только пройдут выборы, США могут позволить киевскому режиму бить вглубь РФ западными вооружениями. Об этом пишет издание Associated Press.
«(Президент США Джо) Байден слишком осторожен, чтобы дать разрешение до выборов. Но, когда выборы пройдут, он может дать это разрешение», — говорится в публикации.
Россия не единожды говорила о том, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт, но не решают его. Уточнялось, что такие грузы станут законной целью для российской стороны.
После начала спецоперации на Украине западные и европейские государства стали всячески помогать киевскому режиму, назвав миротворческую миссию России «вторжением».
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