AP: Минюст США расширил расследование о вмешательстве РФ в выборы 2016 года

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство юстиции США расширило расследование, связанное с обстоятельствами публикации доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Об этом сообщает Associated Press.