AP: Минюст США расширил расследование о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Министерство юстиции США расширило расследование, связанное с обстоятельствами публикации доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, ведомство направило новые судебные запросы бывшим американским чиновникам. Если в ноябре 2025 года Минюст требовал предоставить документы за несколько месяцев до и после выхода доклада в 2017 году, то теперь временные рамки существенно расширены.
В обновленных запросах речь идет о передаче любых записей и материалов за все годы после обнародования отчета. Расследование касается действий должностных лиц и их реакции на заявления о возможном российском вмешательстве в избирательный процесс.
