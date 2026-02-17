Орбан назвал иллюзиями надежды ЕС на победу Украины

17 февраля 2026, 23:58

Фото: iStock/butenkow

Европейские лидеры заблуждаются, полагая, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.





На встрече парламентской фракции правящей партии ФИДЕС в Будапеште глава правительства подверг критике политику ряда стран и выразил сомнения в том, что у России ресурсы закончатся раньше, чем у Украины. По его мнению, люди, которые так думают, оторваны от реальности.



«Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий», — процитировали Орбана на официальном сайте премьер-министра.