Орбан назвал иллюзиями надежды ЕС на победу Украины

Фото: iStock/butenkow

Европейские лидеры заблуждаются, полагая, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



На встрече парламентской фракции правящей партии ФИДЕС в Будапеште глава правительства подверг критике политику ряда стран и выразил сомнения в том, что у России ресурсы закончатся раньше, чем у Украины. По его мнению, люди, которые так думают, оторваны от реальности.

«Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий», — процитировали Орбана на официальном сайте премьер-министра.

Политик также отметил, что во время Великой Отечественной войны были попытки истощить Россию, которые не увенчались успехом. С тех пор страна стала ядерной державой, в то время как Германия только сейчас начинает процесс вооружения.
