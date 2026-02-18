Россия выдвинула ключевое требование к НАТО
Россия намерена добиваться официального закрепления в документах обязательства НАТО не расширяться на восток. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Бельгии.
В официальном сообщении подчеркивается, что российская сторона будет требовать фиксации соответствующих договоренностей в письменной форме. В частности, речь идет об отмене решений, принятых на Бухарестском саммите. По словам дипломатов, представители НАТО проигнорировали устные обещания о нерасширении альянса как только это стало выгодно коллективному Западу.
Кроме того, в посольстве напомнили об исторических обстоятельствах. Во время подготовки Договора об окончательном урегулировании германского вопроса лидеры ключевых стран‑членов НАТО заявляли советскому руководству об отсутствии планов по продвижению альянса на восток после вывода советских войск из Германии.
Читайте также: