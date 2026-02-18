Россия выдвинула ключевое требование к НАТО

18 февраля 2026, 05:52

«Известия»: Россия потребует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

Фото: iStock/Sunshine Seeds

Россия намерена добиваться официального закрепления в документах обязательства НАТО не расширяться на восток. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Бельгии.