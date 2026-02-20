AP: США рассматривают сотрудничество с Саудовской Аравией в ядерной сфере
Вашингтон в рамках возможного ядерного соглашения с Саудовская Аравия может помочь королевству в обогащении урана. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, администрации президентов Дональда Трампа и Джо Байдена уже предпринимали попытки заключить подобную сделку с Эр-Риядом, предусматривающую передачу американских ядерных технологий. Работа в этом направлении продолжается. Речь может идти о соглашении стоимостью в миллиарды долларов, включающем сотрудничество в области обогащения урана, производства и переработки ядерного топлива.
При этом эксперты предупреждают: такая договоренность потенциально способна создать предпосылки для появления у Саудовской Аравии собственной программы по созданию ядерного оружия. В то же время они отмечают, что Эр-Рияд может пойти на разработку ядерного оружия лишь в случае, если аналогичное вооружение появится у Ирана.
