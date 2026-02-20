Стало известно, как пройдет третий раунд переговоров по Украине

20 февраля 2026, 11:33

РИА Новости: в следующем раунде переговоров ожидается трехсторонний формат

Фото: istockphoto/Diy1

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате. Об этом сообщил РИА Новости источник.





Предыдущие переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Со стороны США в роли модераторов выступили спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.





«Трехсторонний формат», — говорится в материале.