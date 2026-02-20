Стало известно, как пройдет третий раунд переговоров по Украине
РИА Новости: в следующем раунде переговоров ожидается трехсторонний формат
Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате. Об этом сообщил РИА Новости источник.
Предыдущие переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Со стороны США в роли модераторов выступили спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
«Трехсторонний формат», — говорится в материале.
В первый день переговоры продолжались около шести часов. На следующий встречу завершили раньше запланированного — обсуждение заняло примерно два часа и не принесло заметного прорыва.
Владимир Зеленский сообщил о продвижении по «военному направлению» — в частности, по гуманитарным вопросам и безопасности, — однако подчеркнул, что по политическим пунктам изменений нет. Российская сторона охарактеризовала переговоры как «сложные, но деловые». Главным разногласием остаются территориальные вопросы — Москва настаивает на контроле над всем Донбассом, тогда как Киев отвергает дальнейшие территориальные уступки.