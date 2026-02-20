Трамп распорядился раскрыть документы об НЛО после заявлений Обамы
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать процесс раскрытия документов, связанных с НЛО и предполагаемой внеземной жизнью. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Министерству обороны и другим профильным ведомствам дано задание подготовить к публикации правительственные материалы об НЛО. Решение последовало после его критики в адрес бывшего президента Барак Обама. Ранее Обама в подкасте допустил возможность существования инопланетян, уточнив, что сам не видел НЛО и не располагает доказательствами их нахождения в «Зоне 51».
Заявление Трампа вызвало реакции. Глава Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал ситуацию, предположив «инопланетное происхождение» ряда западных лидеров.
