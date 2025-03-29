AP: Украинские чиновники и военные ожидают скорого наступления России

В Подольске 22 участника Великой Отечественной войны в канун Дня Победы получат звание «Почётный гражданин». Соответствующие поправки внесли в решение местного Совета депутатов от 24.08.2017 №37/2 «О муниципальных наградах городского округа Подольск».

«Наш Президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Подольск активно готовится к главному событию — 80-летию Великой Победы. Ветеранам, которых в округе почти 600, с уважением и благодарностью вручаем президентские юбилейные медали, а 22 участника Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин». Также предусмотрены единовременные выплаты — федеральные, областные и муниципальные. Все средства будут перечислены до 9 Мая автоматически», — сказал глава муниципального образования Григорий Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск



Он отметил, что в городском округе, как и во всей стране, помнят подвиг героев прошлого и поддерживают тех, кто защищает страну в настоящее время.





«Вместе создаём будущее. Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие Подольска: жителей, депутатов, предпринимателей, ветеранов, силовые структуры и прокуратуру. Нас объединяет одна цель — сделать наш округ одним из лучших в Подмосковье. Верим в победу. Верим в Подольск. Верим в Россию», — заключил Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск



Недавно депутаты местного Совета внесли изменения в решение органа от 25.12.2015 № 10/8 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в городском округе Подольск Московской области». Теперь обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне будут получать материальную помощь. В нынешнем году к 80-летнему юбилею Победы 12 блокадников, проживающих в округе, получат по 20 000 рублей.



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