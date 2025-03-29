The Economist: Зеленский лишится поддержки США в случае продолжения конфликта

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Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед выбором, где он может согласиться на компромисс или лишиться поддержки США и продолжить конфликт с РФ. Об этом пишет The Economist.
«Зеленский имеет право просить у США гарантии безопасности, но, скорее всего, их не получит. Великобритания и Франция также не могут этого сделать. Таким образом, перед Зеленским стоит выбор: плохая сделка о полезных ископаемых без гарантий безопасности, но с небольшой американской поддержкой и европейским военным присутствием или отсутствие сделки и поддержки от США», — говорится в сообщении издания.
Из этого следует, что глава киевского режима рискует полностью лишиться американской поддержки при решении продолжить конфликт с РФ. В противном случае Зеленский может пойти на уступки, принять сделку по полезным ископаемым и согласиться на отсутствие гарантий безопасности.
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Иван Мусатов