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Стала известна причина, почему затянулись переговоры по Украине

Эксперт Гурьянова: переговоры по Украине затянулись из-за споров США и Британии
Фото: iStock/mrrobotonur07

Фото: iStock/mrrobotonur07

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине затягивает Владимир Зеленский, так как поддерживающая его Великобритания еще не договорилась с США. Об этом заявила политолог Аксинья Гурьянова. По ее мнению, Лондон рассчитывает продолжать «расшатывать ЕС» через украинский конфликт.
«Однако, в скором времени, по мнению политолога, Великобритания потеряет свое влияние в российско-украинском вопросе, этому, по ее словам, мешают лишь бюрократические моменты в Вашингтоне. Трамп принял решение, осталось начать его реализовывать», — пишет Общественная Служба Новостей после беседы с экспертом.
Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал заявление украинского МИД о том, что Киев продолжит атаковать российские военные корабли вопреки договоренности об отказе от применения силы. В беседе с RT аналитик указал, что смене риторики Зеленского поспособствовала встреча с европейскими лидерами в Париже.
«Они ведь все, что принимается, — сводят на нет. То же самое касается и ударов по энергетике. Договоренность есть, но они продолжают пытаться бить. <…> Почему ранее сорвалась зерновая сделка? Мы ее два раза продлевали. Но они прикрывались судами для организации атак», — также напомнил аналитик.
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«Ключевая точка»: политолог раскрыл, что Трампу нужно в Крыму
Эксперт Караханов: Трамп видит Крым ключевой точкой перезагрузки отношений с РФ
29 марта 2025, 00:07

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп видит Крым не просто как туристический регион и возможный второй Лас-Вегас, а как ключевую точку для перезагрузки отношений с Россией. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов. По его мнению, в этой идее заметен характерный для американского лидера прагматизм.
«Дональд Трамп, человек с уникальным чутьем на сильные сделки и стратегические территории, наверняка осознает потенциал Крыма не только как курортной жемчужины, но и как площадки для перезапуска глобального диалога с Россией. Его взгляд на полуостров не ограничивается экономическими категориями», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем бывший украинский премьер, глава «Комитета спасения Украины» Николай Азаров отреагировал на обновленный проект сделки между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым. В разговоре с «Газетой.Ru» политик отметил, что сделка превратилась в типичное колониальное соглашение, где вся власть переходит в руки США. По его мнению, в отношениях равных и реально существующих государств таких договоров быть не должно.
«Основной тезис, который администрация США выдвигает — Украина должна компенсировать затраты, которые понесли американцы. <…> В любом случае, вина за это лежит на предыдущей американской администрации и нынешней администрации киевского режима», — поделился Азаров.
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Стало известно, что ВСУ сделали с Домом культуры в Казачьей Локне
ВСУ превратили Дом культуры в Казачьей Локне в склад боеприпасов
29 марта 2025, 00:03

Фото: istockphoto/Diy13

Бойцы спецаназа «Ахмат» в освобожденной Казачьей Локне Курской области показали, как ВСУ превратили местный Дом культуры в склад с боеприпасами. Здание заполонили натовским вооружением, артиллерийскими снарядами с маркировкой USA и ящиками с патронами.
«Вся сцена, все пространство клуба было ими забито. <…> На стенах — желто-блакитные баллончики, на памятниках нашим павшим — надписи. Это все культурное наследие, которое они осквернили. <…> Это земля наших предков. Здесь наши деды воевали. А теперь — американские снаряды в библиотеке. Но ничего, осталось им недолго гадить», — поделились бойцы в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Алсамовой.
В то же время жительница Суджи Нина Ивановна рассказала, как помогла бойцам операции «Поток», после того как они выбрались из трубы: пустила их домой, отмыться от нефтепродуктов. В разговоре с военкором RT Анной Долгаревой женщина отметила, что украинские боевики сразу бросились наутек, как только военные ВС РФ выбрались из трубы.
«О времени в оккупации женщина говорит неохотно: зимой она осталась без воды и газа, пришлось самой собирать дрова. Жителям позволили брать мясо с комбината, но за семь месяцев продукция испортилась. Ее все равно ели, так как выбора не было», — говорится в материале.
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Зеленский: США обсудят с ЕС энергетическое перемирие между Украиной и РФ
28 марта 2025, 23:57

Фото: iStock/IherPhoto

По словам Владимира Зеленского, Соединенные Штаты обсудят с европейскими странами, Турцией и Саудовской Аравией мониторинг энергетического перемирия между Украиной и Россией. Об этом глава киевского режима заявил в ходе эфира национального телемарафона.
«Нам стало известно, что США проведут консультации как с Турцией, так и с Саудовской Аравией относительно их готовности проводить мониторинг. Я пока не знаю результатов этих разговоров. Пока американские партнеры нам об этом не сказали, но они это озвучили, и мы им озвучили, что без мониторинга работать не будет», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что Вашингтон передал Украине список российских энергетических объектов, по которым нужно прекратить удары с момента публикации документа, составленного в ходе второй встречи сторон в Саудовской Аравии.

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RT: депутат Рады Дмитрук сравнил Украину с захваченным террористами автобусом
28 марта 2025, 23:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сравнил Украину с захваченным террористами автобусом. Об этом политик заявил RT.
«Украина — это "захваченный террористами автобус", в котором "лежат люди со связанными руками и ничего не могут сделать"», — передает издание слова депутата.

К тому же политик выступил за временное управление Украиной под эгидой ООН и ряда других стран. По словам Дмитрука, сейчас в стране отсутствует власть и какое-либо правовое регулирование.

Гарантиями безопасности для Украины депутат назвал прямое взаимодействие с Россией. По его мнению, других вариантов для страны не существует.

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Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине
Трамп: урегулирование продвигается, но между РФ и Киевом недоброжелательность
28 марта 2025, 21:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но между Москвой и Киевом есть недоброжелательность. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп в Белом доме.
«Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность», — сказал политик.

Москва соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что, если Киев продолжит нарушать договоренности, то Россия оставляет себе право не соблюдать их.

Трамп в своей предвыборной кампании обещал «за сутки» прекратить украинский конфликт. С его приходом к власти сроки начали сдвигаться, а потом республиканец заявил, что «не назвал дату» урегулирования кризиса.

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