Фото: iStock/mrrobotonur07
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине затягивает Владимир Зеленский, так как поддерживающая его Великобритания еще не договорилась с США. Об этом заявила политолог Аксинья Гурьянова. По ее мнению, Лондон рассчитывает продолжать «расшатывать ЕС» через украинский конфликт.
«Однако, в скором времени, по мнению политолога, Великобритания потеряет свое влияние в российско-украинском вопросе, этому, по ее словам, мешают лишь бюрократические моменты в Вашингтоне. Трамп принял решение, осталось начать его реализовывать», — пишет Общественная Служба Новостей после беседы с экспертом.Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал заявление украинского МИД о том, что Киев продолжит атаковать российские военные корабли вопреки договоренности об отказе от применения силы. В беседе с RT аналитик указал, что смене риторики Зеленского поспособствовала встреча с европейскими лидерами в Париже.
«Они ведь все, что принимается, — сводят на нет. То же самое касается и ударов по энергетике. Договоренность есть, но они продолжают пытаться бить. <…> Почему ранее сорвалась зерновая сделка? Мы ее два раза продлевали. Но они прикрывались судами для организации атак», — также напомнил аналитик.Читайте также:
«Ключевая точка»: политолог раскрыл, что Трампу нужно в Крыму
Зеленский: США обсудят с ЕС энергетическое перемирие между Украиной и РФ
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине
Данил Пономарев