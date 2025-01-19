«Ну и как потом доверять людям?»: Скрывшего свой пол до начала секса транса* избили, запинали и 14 раз пырнули ножом обманутые друзья

Обманутые друзья нанесли своему знакомому трансгендеру*, который представлялся девушкой, 14 ножевых ранений после запланированной атаки. Они также избили и обокрали пострадавшего. Имя транса* не разглашается. На жертву, парня 18 лет, накинулись в парке на северо-западе Лондона. Об этом пишет UK Mirror 16 января 2025 года.