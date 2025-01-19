«Ну и как потом доверять людям?»: Скрывшего свой пол до начала секса транса* избили, запинали и 14 раз пырнули ножом обманутые друзья

Фото: iStock/PIKSEL
Обманутые друзья нанесли своему знакомому трансгендеру*, который представлялся девушкой, 14 ножевых ранений после запланированной атаки. Они также избили и обокрали пострадавшего. Имя транса* не разглашается. На жертву, парня 18 лет, накинулись в парке на северо-западе Лондона. Об этом пишет UK Mirror 16 января 2025 года.
Нападающих было несколько. Самые серьезные увечья нанесла Саммер Беттс-Рамзи, зачинщица атаки. Она пырнула транса* ножом 14 раз, но тот удивительным образом сумел выжить — раны были неглубокие.
На суде подростки не проявили никакого раскаяния. Они называли свою жертву «оно» и заявляли, что им «отвратительно» от мысли общения с трансом*, который прикидывался «подругой».
Выяснилось, что молодые люди решили зарезать транса* после того, как один из ребят оказался жестоко обманут — он состоял в отношениях с жертвой нападения, но раскрыл «правду» о поле партнера только тогда, когда дело дошло до секса. Друзья предупреждали молодого человека, Харриса Бредли (18 лет), что его «девушка» — не та, за кого себя выдает. Однако Харрис им не верил. Он несколько раз спрашивал транса* про его пол, на что биологический мужчина врал, что является женщиной.
Через некоторое время Харрис, вновь засомневавшись, пригрозил трансгендеру*. Он заявил, что за сокрытие настоящего биологического пола готов зарезать. Транс* перепугался и признался во лжи. Отношения прекратились, а Харрис рассказал их общим друзьям про ситуацию.
Когда пострадавший пытался узнать о следующей «тусе» в групповом чате, Харрис грубо его осадил.
Позже пострадавший сообщал The Sun, что теперь страдает от панических атак и инсомнии. Он отметил, что ему стало «тяжело доверять людям» и сказал, что до сих пор не понимает, почему его друзья столь жестоко отреагировали. Он не ожидал оказаться в смертельной опасности и переживает о шрамах, которые у него остались от ранений.
Финальный вердикт по делу о нападении еще не вынесли, но он ожидается в ближайшее время.
В последние годы на Западе и в США участились случаи подобного нападения. Исследование, опубликованное 25 июня 2024 года в JAMA Network Open, показало, что трансгендеры* испытывают непропорционально высокий уровень насилия со стороны интимных партнёров с гетеросексуальной ориентацией.
Многие трансгендеры*, особенно транс-девушки* (биологические мужчины), умалчивают о своем настоящем поле. Они утверждают, что, если сразу объявлять о принадлежности к ЛГБТ*, тебе будет намного сложнее построить отношения. Расчет в данном случае на то, что на момент признания человек будет сильно любить транса* и закроет глаза на ложь. Однако на деле партнеры трансгендеров* склонны к сильной негативной реакции, что нередко приводит к летальному исходу.
В результате таких отношениях, построенных на лжи, страдают оба человека.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
На суде подростки не проявили никакого раскаяния. Они называли свою жертву «оно» и заявляли, что им «отвратительно» от мысли общения с трансом*, который прикидывался «подругой».
Выяснилось, что молодые люди решили зарезать транса* после того, как один из ребят оказался жестоко обманут — он состоял в отношениях с жертвой нападения, но раскрыл «правду» о поле партнера только тогда, когда дело дошло до секса. Друзья предупреждали молодого человека, Харриса Бредли (18 лет), что его «девушка» — не та, за кого себя выдает. Однако Харрис им не верил. Он несколько раз спрашивал транса* про его пол, на что биологический мужчина врал, что является женщиной.
Фото: iStock/Flash vector
«В прошлом, когда я признавалась, что транс*, была очень негативная реакция. Бывало, нападали, били. Поэтому я, разумеется, не сказала, что сменила пол. Пришлось врать, что его друг говорит неправду», — передавал суд оправдания жертвы.Поскольку Харрис верил своей «любимой» больше, чем друзьям, он закрыл глаза на предостережения. Молодые люди целовались, потом начался более серьезный интим, но свои гениталии «девушка» еще не показывала.
Через некоторое время Харрис, вновь засомневавшись, пригрозил трансгендеру*. Он заявил, что за сокрытие настоящего биологического пола готов зарезать. Транс* перепугался и признался во лжи. Отношения прекратились, а Харрис рассказал их общим друзьям про ситуацию.
Когда пострадавший пытался узнать о следующей «тусе» в групповом чате, Харрис грубо его осадил.
«Я тебе не «дружбан» и не «твой парень», транни*», — написал он.Вскоре после этого подростки спланировали атаку на свою жертву и пригласили трансгендера* на встречу.
Позже пострадавший сообщал The Sun, что теперь страдает от панических атак и инсомнии. Он отметил, что ему стало «тяжело доверять людям» и сказал, что до сих пор не понимает, почему его друзья столь жестоко отреагировали. Он не ожидал оказаться в смертельной опасности и переживает о шрамах, которые у него остались от ранений.
Фото: iStock/Michał Chodyra
Финальный вердикт по делу о нападении еще не вынесли, но он ожидается в ближайшее время.
В последние годы на Западе и в США участились случаи подобного нападения. Исследование, опубликованное 25 июня 2024 года в JAMA Network Open, показало, что трансгендеры* испытывают непропорционально высокий уровень насилия со стороны интимных партнёров с гетеросексуальной ориентацией.
Многие трансгендеры*, особенно транс-девушки* (биологические мужчины), умалчивают о своем настоящем поле. Они утверждают, что, если сразу объявлять о принадлежности к ЛГБТ*, тебе будет намного сложнее построить отношения. Расчет в данном случае на то, что на момент признания человек будет сильно любить транса* и закроет глаза на ложь. Однако на деле партнеры трансгендеров* склонны к сильной негативной реакции, что нередко приводит к летальному исходу.
В результате таких отношениях, построенных на лжи, страдают оба человека.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева