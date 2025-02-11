«Мой новый малыш за 14 миллионов»: Виктория Боня купила роскошный Porsche. ​Откуда у звезды «Дома-2» ​богатство на жизнь в Монако?

Виктория Боня (Фото: скриншот видео Instagram* @victoriabonya)
Виктория Боня вновь привлекла внимание публики постом в соцсетях. Звезда «Дома-2» показала фанатам новое приобретение — электрокар Porsche Taycan за 14 миллионов рублей, назвав его своим «новым малышом». Но это лишь верхушка айсберга: за кадром — жизнь в Монако, воспитание дочери и миллионы, которые Боня зарабатывает на рекламе, превращая каждый пост в золото.
Роскошь как стиль жизниВ своём Instagram* Виктория выложила видео, где с улыбкой подписывает договор купли-продажи и уезжает из салона на сверкающем чёрном Porsche.
«Пантера для пантеры! Очень идет», — написали поклонники, сравнивая её с хищницей.
Дизайнер Philipp Plein, друг Бони, оставил под постом сердечко, а другие подписчики засыпали звезду комплиментами.
Не обошлось и без «критики»: подруга Бони Алена Водонаева посмеялась над выложенным видео из автосалона, где консультант презентовал Porsche. Боня назвала мужчину очень симпатичным — настолько, что сосредоточиться на его словах о машине было невозможно.
Но как звезда «Дома-2» позволяет себе подобные траты? Боня не скрывает: её доходы — это реклама (до 2 млн рублей за один сторис), собственные бренды кепок и косметики, а также сотрудничество с международными компаниями.
Виктория Боня (Фото: скриншот видео Instagram* @victoriabonya)
«Я стала мегапопулярной после пластики — и теперь каждая публикация окупает потраченные на операцию деньги», — поделилась она.
Дочь, лошади в подарок и бывший — миллионерЖизнь в Монако Виктория делит между роскошными покупками и воспитанием дочери Анджелины, которую она родила от богатого наследника Smurfit Kappa Group Алекса Смерфита.
После расставания пары девочка осталась с отцом, но Боня уверяет: Анджелина ни в чём не нуждается. Папа покупает ей лошадей, мама — всё остальное.
«Сначала у нее была небольшая лошадь, как пони, для тренировки. Но ребенок растет, и сейчас она будет смотреть другую лошадь. Не могу сказать, что мы сильно балуем дочь, но я думаю, что, конечно, очень хорошо, если ребенок будет знать счет деньгам и ценность того, что он тратит», — передает ее слова «СтарХит».Читайте также:
«Охать и ахать странно»: Российская чиновница назвала 14-летнюю жертву изнасилования и её родителей виновными в трагедии
Дима Билан о танце Юры Борисова под его песню: «Есть в нем какая-то непосредственность»
Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева