В аэропорту Аризоны случилась авиакатастрофа, есть жертвы

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В аэропорту Скоттсдейл в Аризоне (США) произошла авиакатастрофа с жертвами. Частный бизнес-джет Learjet 35A при посадке выкатился за пределы взлётной полосы и врезался в другой самолёт бизнес-класса Gulfstream 200. Об этом пишет DailyMail.
В результате инцидента погиб как минимум один человек, не менее четырех человек получили ранения. Точное количество людей на обоих бортах в настоящее время уточняется.
Взлётно-посадочная полоса аэропорта закрыта, на месте работают все экстренные службы. Кадры происшествия выкладывают в Telegram-канале SHOT.
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